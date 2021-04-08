Ağız Kokusunun Sebebi Diş Çürükleri Olabilir!

Ağız kokusunun sebepleri nelerdir?

Ağız kokusu çok yaygın bir sorundur ve birçok farklı nedeni vardır. Kalıcı ağız kokusu genellikle dişlerinizi, diş etlerinizi ve dilinizi kaplayan bakterilerin saldığı kokulu gazlardan kaynaklanır. Ayrıca dişler arasında ve dil üzerinde sıkışan yiyecek parçaları çürür ve bazen hoş olmayan bir kokuya neden olabilir. Sarımsak, kahve ve soğan gibi güçlü yiyecekler soruna katkıda bulunabilir. Bu yüzden dişlerinizi doğru ve düzenli fırçalamanız çok önemlidir. Bu, nefesinin temiz kokmasına yardımcı olur.

Diş ve diş etlerimizdeki bakteri plağı adı verilen tabaka diş eti hastalıklarına ve diş çürüklerine neden olur. Dişeti hastalığının uyarı işaretlerinden biri, ağzınızda her zaman ağız kokusu veya kötü bir tat olmasıdır. Diş hekimine giderek ağız kokusunun sebebini öğrenebilir, en uygun yöntemlerle tedavisini sağlayabilirsiniz.

Dişlerinizde gözle görülemeyen problemler de bu sorunun sebebi olabilir. Rutin kontrollerde hekiminiz sizden gerekli gördüğü takdirde röntgen tetkiki isteyebilir. Şayet dişleriniz arasında ağız içinde görülmeyen çürükler varsa bu araya giren ve temizlenemeyen yemek artıkları da kokuya sebep olabilir, ara yüzde meydana gelen çürüklerin tespiti için sıklıkla röntgenlerden faydalanıyoruz. Kimi zaman ağızla ilgili bir hiçbir problem tespit edilemediğinde mide bağırsak sistemiyle ilgili bir sıkıntı olabileceği ihtimalini düşünüp hastalarımızı gastroenteroloji bölümüne yönlendiriyoruz.

Ağız kokusundan nasıl kurtulabilirsiniz?

Düzenli diş kontrolleri sayesinde ağzınızda oluşan plaklardan, diş eti iltihaplarından ya da diş çürüğü sorunlarından kurtulabilirsiniz. Böylece çürük nedeniyle oluşabilecek diş kayıplarının önüne geçebilir, diş ve diş eti sağlığınızı koruyabilirsiniz. Olası diş eti iltihaplarının neden olabileceği sağlık sorunlarının da önüne geçerek nefesinizin temiz kokmasını sağlayabilirsiniz.

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayarak, diş ipi ve gargara kullanarak hem diş çürüğü ve diş eti iltihabı oluşma riskini azaltabilir hem de ağız kokusunu önleyebilirsiniz.