Yarattığınız Etkinin Farkında Olun

Sineğin vızırtısı zihnimi harekete geçti ve Silivri’de yazlıkta yağmur yağmadan önce kara sinekler doluşurdu eve, babaannem hemen tüm açık pencere ve kapıları kapattırırdı o geliverdi aklıma birden bire. Sonra tekrar nefesime, epifiz bezimin oraya odaklanıp düşünceden uzaklaştım.

Meditasyon bitince, bir baktım bu defa kedilerim Mynt ve Layon sineğin peşinde. Ben de babaannem kapıları kapattırdıktan sonra evdeki sinekleri her yazlıkta bulunan sinek raketi gibi objeyle öldürüp, her ne kadar araknafobik olsam da öldürdüğüm sinekleri örümcek ağlarına atıp, örümceğin ürettiği ağıyla sineği sarıp parçalara ayırışını hayretle izlerdim. Minnacık örümceğin her ne kadar korksamda, ben onu besledikten sonra ilerleyen günler içerisinde ebatının hızla 2-3 katına çıkışını gözlemle fırsatı edinmiştim. Teknoloji o kadar gelişmemişti, çocukluğumu yazlıkta doğal yaşamla haşır neşir geçirmiştim.

Böcekler çok azaldı farkında mısınız? Arabayla seyahat ederken arabaların önü artık sinek, böcek ölüleri ile doldurmuyor. Herbisit, pestisit ve kullanılan diğer binbir toksik ürün ekosistemin çökmesine sebep oluyor.

Gıda döngümüzde, ekosistemde her canlının, her varlığın var olma sebebi, önemi ve değeri var. Yediğinize, içtiğinize, kullandığınıza, satın aldığınıza ve paranızı hangi sektörden kazanıp nerelere yatırdığınıza ve bunun sonuçlarına kayıtsız kalmayın. Yaptığınız etkinin farkında olun.