Adana’nın grafik algısı, yazı karakteri seçimleri, hiza, denge, uyum, güzel fotoğraf gibi bir harman kaygısı yoktu buraya ilk geldiğimde, herkes doğru bildiğini uyguluyordu, ben de farklı bir tat farklı bir doku oluşturmak istemiştim, ve de öyle de oldu.

Tabii zaman içerisinde tasarıma saygı duyulmadığı, insanların yalnızca tasarımı markaları, firmalarını daha da zengin edecek, görünür kılacak bir unsur olarak gördüğünü anlayınca soğumaya başladım. Tüketici ve vahşi tüketim ürünlerinin arasında elçi olmayı istemezken, aşırı tüketim, sahte reklam dünyasını reddetmişken kendimi bu işin kölesi olarak bulmak beni ruhen sarsmıştı. Nasıl izin vermiştim buna?

Bugün güzel grafikler, iyi yazı karakterleri, dengeli, uyumlu, hizalı görseller, posterler açıkçası hiç umurumda olmuyor. Eskiden de çok severdim ama artık el yazısı, eski dükkan levhası, köklü, değişmeden kalmış şeylerin sevdalısıyım.

Laboratuvarda geliştirilmiş Amerikan buğday veya mısır tohumu gibi kısır, optimize edilmiş, oynanmış, mükemmel gözüken ama doğallıktan uzak, besleyici değeri düşük, sentetik yaşamlara sahibiz artık.

Daha fazla markaya, başarılı insana ihtiyaç yok. Düşünülmeden sadece para uğruna başlatılmış binlerce firma, kötü grafikler, görseller, sahte gülüşler, sözde girişimciler, sözde yerel değerler, mış gibi yapan kişiler var artık.

Her şey kontrolden, iş zıvanadan, tren raydan çıktı. Daha geçen sene önemli olan bir şey şimdi önemini yitirdi. Kitleler sanata, sanatçıya, tasarıma, tasarımcıya ilgisini yitirdi. Popüler olan, teknolojinin parlak yalanları ile parlayan şeylere değer veriyor çoğunluk.

İklim krizi virüs gibi tokadını vurmadan, kıtlık başlamadan benim için önemli birkaç şeyi sıralamak istedim çok da geç olmadan.

⁃ Tüketimini azalt, yeniden kullan

⁃ İhtiyaçlarını iyi belirle, online alışveriş, link bağımlısı olma (sigara, modaya uyma, her yeni teknolojiyi yakalama ihtiyaç değildir)

⁃ Geri dönüşüm yalanına inanma, geri dönüşüm yapılamıyor plastiği lütfen reddet

⁃ Tek kullanımlık kahve bardağı, karton, plastik bardak, çatal, bıçak, kaşık, poşet kullanma, azalt veya reddet

⁃ Ambalajlı, paketli gıda tüketme veya yapamıyorsan azalt

⁃ Bez poşet, matara, termos taşıma alışkanlığı geliştir

⁃ Yerel işletmeleri destekle; bakkal, manav, yerel restoranlar, kırtasiye, züccaciye, havlucu, elektrikçi

⁃ Et tüketimini bırakamıyorsan da azalt (tavuk ve balık da hayvan etidir)

⁃ Çöplerini ayrıştır (meyve, sebze artıkları, kabukları, çekirdekleri çöp değildir, kompost yap, yapamıyorsan buzlukta biriktir çürümesin, doğaya çıktığında toprağa göm)

⁃ Teknoloji kullanımını azalt, doğada bulunduğun zamanı çoğalt

⁃ Kafein, alkol, sigara ve zaruri olmayan ilaçlar sadece sana değil tüm ekolojiye zararlı

⁃ Ambalaj etiketi okumayı öğren

⁃ Temizlik için aldığın ürünlerin seni ve gezegeni zehirlemediğinden emin ol

⁃ Yeniden kullan, azalt, geri dönüştür, ileri dönüştür, alma, tüketme, türet.