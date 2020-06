Frekansımızı Yükseltmek

Kainatın en yüksek, en güçlü, en kudretli enerjisi ise sevgidir. Her şey sevgiden kaynaklanır, zihin bunu reddeder, kalp ise bunu özümser. Zihin her şeyi bilmek ister, oyunlar oynamak ve eski kayıtlarla kıyaslamak ister. Kalp zaten her şeyi bilir, anlar ve de hisseder.

Çok düşünceden az düşünceye, belki düşüncesizliğe; ol’maya, şifalanmaya, birleşmeye, derinleşmeye, gelişmeye, genişlemeye, anlamaya, farkındalığa giden bir hafiflik.

Düşüncesiz olmak; düşünememek, mukayese ve kavrama yetisini kaybetmek demek değildir. Az düşünceye inebilmek düşüncelerimizi seçebilmektir; farkında yaratım ile kendini tezahür ettirebilme beceresidir.

Kendini tezahür ettiren kişi artık doğduğu an’dan beri ona ailesi, arkadaşları, öğretmenleri veya medya kanalları, diziler, filmler, reklamlar vs. aracılığıyla aktarılmış yanlış bilgilerle yönetilemez. Kodlanmış, basmakalıp, arketipsel ve stereotipik filtrelerinden arınır ve de öz’ünden yaratabilme, istediği yöne gidebilme, yaşamı özgürce deneyimleme ve bir ‘insan’ gibi yaşayabilme becerisini tezahür ettirir.

Öz’ünün, kalbinin, yüksek benliğinin, ruhunun sesini duyan insan tehlikelidir; çünkü itaat etmez, hürdür. İçselleştiremediği, özümseyemediklerini sorgular, farklı açılardan bakar, anlamaya çalışır, bazen derinleşir bazense akışa bırakabilir. Ne zaman çabalaması gerektiğini ya da duraklama zamanı geldiğini bilir. Anlayış gösterir, sabreder, kucaklar, birleştirir.





Özgürleştirir bir başkasının özgürlüğü,

Yakar kalbini tanımadıklarının hüznü.

Sadeleştirir; azalınca yükler, dertler, kişiler,

fazlalıklar, eşyalar, kaygılar ve de kederler,

Hafifletir insanı,

Geriye bırakır öz’ünün doğasını.

İşte bu yüzden önemlidir sözcükler,

hepsinin farklıdır ardındaki niyetler.

Özenle seçilmelidir gerçekleşir mucizeler,

Ya da kehanetler...