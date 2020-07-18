Bu Soru Bitmeyecek. Sen Kimsin? Ne Yapıyorsun?

Önüme konanla, bulduklarımla ya da hayaller dünyasında, rüyada veya kafamda ben hep bir şeyler yarattım. Bazısı maziye karıştı gitti, kimisi günümüze kadar bir seyyah olsam da, her yıl ev, yer, yurt veya yatağımdan olsam da, yerleşik hayatıma kadar bana eşlik etti, son yıllarda da yenileri eklendi.

Peki ben kimim ya sahiden?

Sizden mi bizden mi?

Onlardan mı, dışlananlardan mı?

Üreten mi? Tüketen mi?





Her gün bir parça ölen mi?

Karanlıkta ışığı görebilen mi?

Belki bir gönüllü?

Ama kim görürdü ödülü...

Dünya döner, ömür geçerdi.

Kalpler bir ve temizdi.





deliciaturca

— esin, 17.06.2020

#bicibicimovement