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GeriEsin Gürani Bu Soru Bitmeyecek. Sen Kimsin? Ne Yapıyorsun?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Esin Gürani>Bu Soru Bitmeyecek. Sen Kimsin? Ne Yapıyorsun?
Mahmure
18.07.2020 - 15:10, Son Güncelleme:

Bu Soru Bitmeyecek. Sen Kimsin? Ne Yapıyorsun?

Esin Gürani
Esin Gürani
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Esin Gürani
Esin Gürani
Bu Soru Bitmeyecek. Sen Kimsin? Ne Yapıyorsun?
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"Ben bir yaratıcıyım.

Yaradandan bir parçayım."

Önüme konanla, bulduklarımla ya da hayaller dünyasında, rüyada veya kafamda ben hep bir şeyler yarattım. Bazısı maziye karıştı gitti, kimisi günümüze kadar bir seyyah olsam da, her yıl ev, yer, yurt veya yatağımdan olsam da, yerleşik hayatıma kadar bana eşlik etti, son yıllarda da yenileri eklendi.

Peki ben kimim ya sahiden?

Sizden mi bizden mi?

Onlardan mı, dışlananlardan mı?

 

Üreten mi? Tüketen mi?

Her gün bir parça ölen mi? 

Karanlıkta ışığı görebilen mi?

 

Belki bir gönüllü?

Ama kim görürdü ödülü...

 

Dünya döner, ömür geçerdi.

Kalpler bir ve temizdi.

deliciaturca

— esin, 17.06.2020

#bicibicimovement

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Esin Gürani
Esin Gürani
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