Kadın Boşandıktan Sonra Eski Eşinin Soyadını Kullanabilir mi?

KADIN BOŞANDIKTAN SONRA DA ESKİ EŞİNİN SOYADINI KULLANABİLİR



Evlilik kurumu kadının soyadının değişmesine neden oluyor. Kimi zaman kadın evlendiğinde henüz kariyer basamaklarının çok başında oluyor, kimi zaman da kariyer sahibi, çevresi genişlemiş oluyor.

Kariyer yapan kadın bekarlık soyadıyla tanınmış oluyor evlilikle soyadı biranda değişiyor. Bazen de henüz benliğini bile bulmadan evlendirilip kendini bulmadan başka bir adam 'kocan' denilerek bir an da kendi soyadını bırakıyor kadınlar. Belki de bu nedenle boşandıktan sonra eşinin soyadını kullanmak isteyen bir çok kadın var. Nasıl mı? Hemen anlatayım:



BİR YIL İÇİNDE DAVA AÇILMALI



Bazen evlendikten sonra öyle bir kariyer yaparsınız ki eşinizin soyadı ile tanınırsınız ve evlilik öncesi soyadınız evlilik sürecinde sosyal hayatta elde edilen önemli kazanımların kaybedilmesine neden olabilir. Böyle bir durumda boşandığınız eşinizin soyadını kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu koşulsuz ve sınırsız bir hak değildir. Zira boşandıktan sonra geçen bir yıl içinde dava açmanız gerekmekte olup boşandığınız eşinizin soyadını kullanmaya devam edebilmek için 2 hususu ispatlamanız gerek.



ESKİ EŞE ZARAR GETİRMEYECEĞİ İSPAT EDİLMELİ



Öncelikle soyadını kullanmaya devam edeceğiniz eski eşinize zarar vermeyeceğini ispatlamasınız. Örneğin; Hayat kadınlığı yapıyorsanız, sürekli suç işliyorsanız, eski eşinin soyadına leke ve zarar gelecek bir hayatımız var ise kullanamazsınız. Zira koca da böyle bir durumda boşandıktan sonra soyadının kullanılmasını istemeyebilir. Ancak hemen belirtelim ki; Aile Mahkemesi'nde açılacak olan bu davada siz eski eşinizin soyadına zarar getirmeyeceğinizi ve menfaatiniz olduğunu ispatladığınızda kocanın rızasına bakılmayacaktır.



SEZEN AKSU'NUN SOYADI DA ESKİ EŞİNİN



Diğer bir husus da kadın boşandığı eşinin soyadını kullanmasında menfaati bulunmasıdır. Yani tüm diplomalarınızda eşinizin soyadı yazıyor olabilir, bankacılık ve emeklilik işlemlerinizde boşandığınız kocanızın soyadı ile kayıt edilmiş olabilirsiniz ve bir önemli nokta da çocuklarınızla farklı bir soyadı taşımak istemiyor, onların psikolojisi ve geleceği için babaları ile aynı soyadı taşımak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda dava açarak ya da boşanma sırasında talep ederek soyadı kullanmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Örneğin Sezen Yıldırım evlendikten sonra Aksu soyadı ile tanınmış ve Sezen Aksu olarak yıllarca tanıdığımız boşandığı eşinin soyadı ile gönüllerde taht kurmuştur.



Boşandığınız eşiniz onun soyadını kullanmanız da zarar gördüğünü ya da artık menfaatinizin kalmadığı sonlandığını ispat ederse soyadının kullanılmasının sonlandırılması için kaldırılması için ilerleyen zamanlarda size dava açabilir.