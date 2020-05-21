Evlenince Kadın Kendi Soyadını Kullanabilir mi?

EVLENEN KADIN SOYADINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA DEĞİL



'Kadınlar evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra kullanabilir mi? Kullanabilmesi için nasıl bir yol izlemeli?' Bana kadınlar tarafından en çok sorulan soruların başında bu geliyor... Çünkü evlenirken bekarlık soyadını bırakmak her kadın için kolay değil. Hele bir de kariyer yapmış bir kadınsa soyadı değişikliği kişiyi sıkıntıya sokabilir.



Türk Medeni Kanunu "Kadın evlenmekle kocanın soyadını alır" demektedir. Ancak evlenme memuruna vereceğimiz bir dilekçe ile ya da daha sonra dava açarak kendi soyadımız ile eşimizin soyadını birlikte kullanabiliriz.



GEÇ EVLENEN KADINLAR İÇİN SORUN OLUYOR



Belki 18 yaşında belki 48 yaşında evleniyoruz biz kadınlar.. Ya henüz kendi benliğimizi bulmadan bu adam senin kocan deniyor ve soyadımızı da geride bırakmamız istenerek bir hayata başlamamız bekleniyor. Bazen de kariyerimizi yapıyoruz, hafta yakınlarımıza bakıyoruz, belki kendi sağlığımızla uğraşıyoruz neticede nasip olmuyor diyelim ve geç evleniyoruz. Bu durumda da yıllarca senin bir soyadın vardı, kimliğin vardı denilmiyor, kocanın soyadını taşımalısın deniyordu. Yıllarımızı geçmişimizi silmemiz istenircesine...



YENİ KARAR 3 YIL ÖNCE ALINDI



Evlendiğimiz zaman biz kadınlara kanun zaten bekarlık soyadımız ile evlendiğimizde eşimizin soyadını birlikte kullanma hakkını veriyordu. Ancak kocamızın soyadı olmadan sadece kendi bekarlık soyadımızı kullanmamıza izin vermiyordu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015 yılında verdiği bir kararla, kadının evlendikten sonra sadece bekarlık soyadını kullanabileceğine hükmetmiştir. Bu kararda kadının kocasının soyadını alma zorunluluğunun anayasaya ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulanarak kadınların bekarlık soyadını kullanmalarının önü açılmıştır. Sadece kendi bekarlık soyadını kullanmak isteyen kadın Aile Mahkemesi'nde dava açacak ve kendi soyadını kullanabilecektir.



EŞİNİZ ÖLDÜYSE SOYADINIZ ve KÜTÜĞÜNÜZ NE OLACAK?



Eşiniz vefat ettikten sonra eğer yeniden evlenmediyseniz ölen kocanızın aile kütüğünde kalmaya ve kocanızın soyadını taşımaya devam edersiniz. Ancak bekarlık soyadına ve baba kütüğüne dönmek isterseniz yazılı talebiniz ile bekârlık hanesine dönerek, bekârlık soyadını alıp kapanmış olan nüfus kaydınızı açtırabilirsiniz.