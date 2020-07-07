Corona Sürecinde Velayet

Corona döneminde de evliliğin nasıl bitirildiği hatta boşandığımız eşimizle iletişimimizin iyi olması önem taşıyor. Zira bu süreçte hala eşler karı koca gibi birbirlerinden hırslarını tatmin etme döneminde ise çocuklar üzerinden bu hırsı tatmin etme cihetine gidiyor.

Velayeti kendisinde olmayan ebeveyn çocuğunu velayet kendisinde bulunan ebeveynin engel çıkarması halinde icra memurluğu görevlilerince uzman eşliğinde GÖRÜYORDU. Ancak, bu durum önce 30 Nisan sonrasında da 15 Haziran'a kadar durduruldu. Bu yüzden icra memurları talep olsa da artık çocuk teslimi görevini yerine getirmiyor. Zira güvenlik ve sağlık tedbiri de esas alınıyor. Peki bu süreçte evladından ebeveyn ayrı mı kalacak tabi ki hayır. Teknolojiden faydalanılması gereken bir süreç diyebiliriz. Zira velayeti kendisinde olan ebeveyn çocuğunu görüntülü konuşma ile diğer ebeveynle görüştürmelidir. Şayet başta söylediğim gibi çiftler var ise yani boşanmış olsa da halen birbirlerine kızgınlıkları devam ediyor ve çocuklar üzerinden hırs tatmini devam ediyorsa DERHAL AİLE MAHKEMESİNDEN çocuğumuzla sesli- görüntülü konuşmak için izin talep etmeliyiz. Karar verilmesine karşın karşı yan bunu uygulamazsa velayet hakkının kötüye kullanıldığını gösteren bir eylem gerçekleştirmiş olur.

Toplumumuzda çocuğun yaşadığı konutta çocuğu görüp vakit geçirmek ne yazık ki çok güç. Pandemi sürecinde de çocukların sokağa çıkma yasağı olduğu düşünüldüğünde çocukları bir yerden alıp başka yere götüremiyorsunuz. Yani mahkeme kararı görüş günü sizde olmasına rağmen uygulanmıyor. Çünkü daha evvel de belirttiğimiz gibi gerek çocuğun gerekse ebeveynin sağlığı nedeni ile genel sağlık ve güvenlik tedbirleri çevresinde görüşler yapılamıyor.

Çocuklarımızın evden çıkamayarak alışık olmadıkları bir süreci yaşadıkları bu dönemde ebeveynleri ile mümkün olduğunca sesli veya görüntülü olarak konuşmalarını sağlamalı , ruh sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi için gayretimiz hat safhada olmalıdır. Pandemi ile kişisel hırslarımızı bırakmayı öğrenmeli ve evlatlarımızı velayeti kendisinde olmayan diğer ebeveyn ile sorunsuz sıkıntısız görüştürmeliyiz.