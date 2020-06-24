Çoğun İsim Hakkı Annede mi Babada mı?

Tabi ki ne kayınvalidenizin ne de kayınpederinizin ismini bebeğinize vermek zorunda değilsiniz, eşinizin bebeğinize vereceği ismi de beğenmiyorsanız yine kabul etmeye mecbur değilsiniz. Yani ne erkek ne de kadın ne de aile büyükleri tek başlarına çocuğa isim koyma hakkına sahip değildir. Çocuğa ismi anne baba birlikte alacağı kararla koyarlar. Hiçbir konuda olmaması gerektiği gibi evlilikte özellikle müşterek karar alma kabiliyeti burada da önemlidir.

İSİM DE VELAYET HAKKI KAPSAMINDADIR

Çocuğa isim konulması da velayet hakkı kapsamındadır. Peki Velayet hakkı neleri kapsar; çocuğun adının konulmasını, yerleşim yerinin belirlenmesini, eğitimi, korunması gibi hakları kapsar. Bu nedenle velayet hakkı anne ve babaya ait ortak bir haktır ve birlikte kullanılır

EŞİMLE İSİM KONUSUNDA ANLAŞAMIYORUZ HEP KAVGA EDİYORUZ

Eşinizle çocuğunuza isim konusunda anlaşamazsanız eşinizle yaşadığınız bu fikir ayrılığı nedeni ile eşinizle evliliğinizle anlaşmazlıklar yaşıyor evliliğinizin çekilmez hale geldiğini düşünüyor ve boşanma davası açmak istiyorsanız acele etmeyin ve boşanma davası açmayın .Öncelikle çocuğunuz adına asliye hukuk mahkemesinde isim tashihi davası açıp sizin istediğiniz ikinci ismin eklenmesini talep edebilirsiniz. Ama siz ikinci bir isim olmasını istemiyor çocuğunuza eşinizin koyduğu isimle seslenmek istemiyorsanız ya da eşinizin bu davaya herhangi bir itirazı olur ise; bu defa aile mahkemesinde açacağınız dava ile velayet hakkının kullanılmasına yönelik bu ihtilafın hakim kararıyla çözülmesi yoluna gidebilirsiniz. Ebeveynlerin çocuğun ismi hususunda anlaşamamaları durumunda hakim çocuğun menfaatleri doğrultusunda gerekli kararı verecektir. Ancak çocuğa milli kültüre, örf ve âdete aykırı isim konulamaz. Türk Medeni Kanunu'nun 339/5 maddesine göre çocuğun adını ana ve babası koyar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine dair önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler. Hakim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. Hakim, gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır.

ÇOCUĞUNUZA İSİM KONUSUNDA ANLAŞMAZSANIZ İSMİ HAKİM KOYAR

Anne baba olarak tüm yollara rağmen çocuğunuza isim hususunda anlaşamazsanız ve hakim uyarı ve uzlaşma talebi de çözüm olmazsa çocuğunuza ismi hakim uygun şekilde takdir edecektir.