Normalleşme Sürecinde Sağlıklı Kilo Verdirecek 5 Öneri

Uyku saatlerinde ki düzensizlik ile öğün saatlerimiz değişti, mutfakta geçen süre arttı ve özellikle karbonhidrat tüketimi yoğunlaştı, ramazan sürecinde gece beslenmesi düzenimizi daha da sarstı ve hemen hepimiz daha hareketsiz bir yaşam sürdürdük.

Tüm bunlara bağlı birçok kişide kilo alımı, ödem sıkıntısı ve sindirim problemleri oluştu. Yavaş yavaş normalleşmeye başladığımız bu dönemde kilo vermek ve sindirim sistemi problemlerini çözmek şart!

Normalleşme sürecinde dikkat etmeniz gereken beslenme önerisini söyle özetleyelim.

1. Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın. Düzenli ve kaliteli bir uyku hem bağışıklık sisteminin hem de iyi çalışan bir metabolizmanın olmazsa olmazıdır. Bu nedenle uyku saatlerinizi yeniden düzenleyip, çok da geç saatlere kalmadan kahvaltı öğünü ile güne başlamayı unutmayın. Yağ yakımını desteklemek ve ödemi en aza indirmek için günün ilk öğününü haﬁf, proteinden zengin ve renkli sebzeler ile destekleyin.

Özellikle karantina dönemi yoğun tükettiğimiz börek ve hamur işlerini diyetimizden çıkarma vakti geldi. Doğru karbonhidrat seçenekleri, yeterli protein ve liften zengin bir kahvaltı sindirim sisteminizi düzenleyecek, gün içerisinde daha tok hissetmenizi sağlayacak, kan şekerinizi dengeleyip daha kolay kilo vermenizi sağlayacaktır.

2. Bol su tüketin. Suyun kalorisi olmadığı gibi, dokularda oksijen salımını sağlar ve yağ yakımını destekler. Genellikle su tüketimi ortalama 2–2,5 litre olmalıdır. Ancak her insanın metabolizması farklı çalıştığı için su ihtiyacı farklılık gösterebilir. Geride bıraktığımız dönemde yoğun karbonhidratlı yiyecekler ile beslenmiş olmanız vücutta ödem tutulmasına da yol açtığından, tartıdaki değerde ani artışlara sebep olup moralinizi bozmuş olabilir.

Yeni sürece geçerken ödem problemini ortadan kaldırmak ve metabolizmayı hızlandırmak için yaklaşık su tüketimi konusuna önem vermelisiniz ve sıcak havalarla beraber artan su ihtiyacını göz ardı etmemelisiniz. Ancak önemli bir nokta olan çay ve kahve tüketimimize dikkat etmelisiniz. Çünkü bu içecekler suyun yerini tutmamaktadır. Suya ilaveten bitki çayları, şekersiz ev yapımı kompostolar, limonatalar ile de sıvı gereksiniminizi destekleyebilirsiniz.

3. Öğle yemeklerini protein kaynaklı, akşam yemeklerini ise sebzeli haﬁf seçenekler ile geçirin. Et, tavuk, balık gibi hayvansal protein kaynaklarının sindirim süresi daha uzun olduğu için bu süreçte bu gıdalara öğle yemeklerinde yer vermek size daha rahat hissettirecektir. Akşam yemeklerinde ise zeytinyağlı sebzeler veya kurubaklagiller ile posa, vitamin ve minerallerden zengin bir öğün oluşturabilirsiniz. Kuru baklagilleri bu süreçte yemek olarak değil de daha çok salatalarını yaparak tüketebilirsiniz. Haftada 2-3 gün akşam yemeğini kremasız, haﬁf ve sebze ağırlıklı çorbalar ile geçirebilir böylece kilo verme hızınızı sağlıklı bir şekilde arttırabilirsiniz.

4. Renkli sebze ve meyveleri her gün tüketmeye özen gösterin. Farklı renkteki meyve ve sebzeleri tükettiğimizde farklı antioksidanları vücudumuza almış oluruz. Aynı zamanda lif, vitamin ve minerallerden zengin olan bu besinler kabızlığa karşı koruyucu ve bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle öğle yemeklerinde hayvansal protein kaynaklarının yanına renki bir salata veya sotelenmiş sebzeler ile yoğurdun karıştırıldığı besinler ekleyebilirsiniz.

Bu sayede hem gerekli vitaminlerin emilimi kolaylaşacaktır hem sizi daha uzun süre tok hissettirecektir. Karantina ve bayramda tüketilen tatlıların ardından, bu süreçte tatlı ihtiyacınızı çeşitli meyvelerden veya evde meyveler ile yapacağınız dondurmadan karşılayabilirsiniz. Bu sayede kilo vermeniz kolaylaşır ve yoğun tatlı krizlerinin de önüne geçmiş olursunuz.

5. Egzersizi hayatınıza dahil edin. Evdeki hareketsizlik sürecinden sonra hayatınıza düzenli egzersiz eklemek daha kolay kilo vermenize, kan şekeri ve kan kolesterol düzeyini azaltmaya, evdeki hareketsizliğe bağlı oluşan yorgunluğu da gidermeye yardımcı olacaktır.

Bu süreçte haftada en az 3 gün birer saatlik yürüyüşü hayatınıza ekleyebilir, sevdiğiniz ﬁziksel aktiviteleri yaparak yeniden hareketi arttırabilirsiniz.

Sağlıklı beslenme egzersizle desteklendiği sürece sizin daha kolay kilo vermenize ve genel sağlık durumunuzun iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Sağlıklı ve kalıcı kilo kaybının hedeﬂendiği bu süreçte ; alınan kilolar için panik yapıp şok- detoks diyetler ile zayıﬂamaya çalışmayın, bu hem bağışıklık sisteminizi hem de metabolizma hızınızı olumsuz etkileyecektir. Bu tarz diyetler kilo al-ver döngüsü ile yağ kaybını durduracak, sizi sürekli aç hissettirecek ve psikolojik olarak yorulmanızı sağlayacaktır.