Kadın Olduğum İçin...

Kadın olduğum için cesurum.



Çünkü kadın başarmak için daha çok çabalayan, asla pes etmeyen ve tek başına olduğunu bilendir.



Kadın olduğum için üretkenim.



Çünkü kadın elinin değdiği her şeyi güzelleştirebilme yeteneğine doğuştan sahiptir. Biri bin yapan, azdan çok olanı elde. edendir.



Kadın olduğum için umudun ta kendisiyim.



Çünkü kadın dünyayı değiştirmenin ilk kıvılcımıdır. Yarınlarımız bugün ki kadınların elindedir.



Kadın olduğum için güzelim.



Çünkü kadın yürüdüğü her yola çiçekler bırakandır. Dünyanın tadı ve tuzudur. Kadın olmazsa hiçbir şey anlam bulmaz, tamamlanamaz.



Kadın olduğum için güçlüyüm.



Çünkü bir o kadar naif ve kırılganken, çok daha fazla acıya katlanan, dünyanın her yükünü taşıyandır kadın.



Kadın olduğum için şanslıyım.



Çünkü kadın eşi benzeri olmayan bir mucizedir. Aklına koyduğunu yapan, isterse her şeyi başaran, birden çok şeye bölünebilen ve herşeye yetebilendir.



Kadın olduğum için her gün gibi bugünde sadece bana özeldir.



8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN!

