Hafta Sonu Diyeti Bozan Nedenler ve Çözümleri

GEÇ SAATLERE KADAR UYUMAK



Hafta sonu düzeninin de ilk etkilenen saatler oluyor. Daha geç saatlere kadar uyanık kalmak, hafta içi doyamadığımız uykunun tadına varmak, dinlenmek ve keyif yapmak için daha geç saatlerde uyanabiliyoruz. Bu durumda belki de öğle yemeği saati geldiğinde siz henüz daha yeni kahvaltı yapmış yada hala kahvaltı masasında olabiliyorsunuz. Akşam yemeğine kadar tüm öğünleri güne sığdırmaya çalışmak yerine ; kahvaltıda protein içerikli peynir, yumurta gibi besinleri arttırarak daha daha güçlü bir kahvaltı sonrası ikindi de süt/yoğurt, meyve ya da kuruyemişleri içeren bir ara öğün ile akşam yemeğine geçebilir böyle günü 2 ana öğüne düşürerek dengeleyebilirsiniz.



DAHA SOSYAL OLMAK



Bireyin doğasında hep ödüllendirme isteği yatar. Yoğun olarak geçirdikleri çalışma haftasının da ödülü olmalıdır. Bu istek ne yazık ki “yemek yeme” ile iç içedir. Dinlenmek, eğlenmek, arkadaşlarla birlikte olmaya daima yeme içme eşlik eder. Bilimsel araştırmalara göre , arkadaşlarınızla birlikte yemek yediğiniz zaman kendi başınıza yediğinizin yüzde 50 fazlasını tüketiyorsunuz. Bunun nedeni, yemeğin kendisinden ziyade arkadaşlık ortaminin devam etmesi için sürekli birlikte yemek yeme eğilimin oluşması. Bunun yerine arkadaşlarınızla beraber farklı planlar oluşturabilir, birlikte yürüyüş yapıp, bisiklete binebilir yada birlikte spaya gidebilirsiniz. Bu sırada yemek yeme ihtiyacı oluşursa haﬁf bir seçeneği paylaşabilir böylece akşam yemeği için alınacak kaloriyi de nötrleyebilirsiniz. Yine arkadaşlarına siz liderlik yapıp sağlıklı menüleri olan yeni yerler keşfedebilir, onları evinizde misaﬁr edecekseniz sağlıklı tariﬂer hazırlayabilirsiniz.



KALORİSİ YÜKSEK İÇECEKLER VE ALKOL TÜKETİMİ



Alkol kilo kontrolünü zorlayan, vücutta yağ birikimini arttıran ve masum olmayan bir içecektir. Hafta sonu artan alkol tüketimi de bütün hafta verdiğiniz emeği yok edebilir. Gece alkollü içecek tüketecekseniz, akşam yemeğinde şeker içeren besinlerden uzak durmaya çalışın ve meyveyi abartmayın. Aç karna kesinlikle alkol almayın, kan şekerinizin daha hızlı düşmesine yol açacak bu da gecenin sonunda dürüm, kokoreç, çorba gibi ertesi gün pişman olacağınız yiyecekleri tüketmenize sebep olacaktır. Atlatabiliyorsanız alkol almak yerine şekersiz soğuk içecekleri veya sodayı tercih edin. Alkollü içecekler arasında en düşük kalorili olanının şarap olduğunu unutmayın. Alkollü içecekler vücutta sıvı kaybına neden olur, bu nedenle gece boyunca su içmeyi ihmal etmeyin.

Meyve suları ya da kremalı kahve seçenekleri de fark edilmeden tüketilen yüksek kalorili içeceklerdendir. Mümkünse meyve suyu yerine meyvenin kendisini, kahve tüketimini ise kremasız sade veya sütlü olarak tercih etmek gerekiyor.



PAZAR BRUNCH KEYFİ



Pazar gününün vazgeçilmezlerinden olan bruncha gidecekseniz öğlen yemeği ve ara öğünlerinizi gözden çıkarın. Tabağınızda mutlaka peynir ve yumurta gibi kaliteli protein kaynaklarına yer açın. Bal, reçel ve çikolata kremasını gözünüze kestirdiyseniz kahvaltıdan sonra meyve tüketmemelisiniz. Şarküteri ürünlerinden nitrit ve nitrat içeren sosis, salam gibi yiyecekleri abartmadan tadımlık tüketmeye çalışın. Tam tahıllı ekmekleri tercih etmeye özen gösterin. Patates, ekmek, pirinçli yiyecekler, müsli ve mısır gevreği aynı grup besinler olduğunu gözden kaçırmayın ve bunlar arasından sadece iki tanesini seçmeye odaklanın. Bol söğüş sebze ise tabağınızın yarısını doldurmalı.

Yeni bir haftaya hazırlanırken, hafta içi menünüzü gözden geçirin. Tüm hafta sonu tükettiğiniz besin ve içecekleri kaydedin ve nelerde aşırıya kaçtığınızı belirleyin. Pazar sabahı brunch'ta çok abarttıysanız; akşam yemeğini çorba, peynirli salata veya yeşil salata ve ayranla geçmek daha haﬁf ve sağlıklı olacaktır..

HAFTA SONU İÇİN 6 İPUCU



1. Suyu ihmal etmeyin… Susuzluğun bazen aç hissettirebileceğini unutmayın. Bu nedenle hafta sonu en çok ihmal edilen konu olan suyu gözden kaçırmayın. Çantanızda yarım litrelik su şişesine yer açın. Gerekiyorsa telefonunuza “Su iç” diye hatırlatma koyun.

2. Önce Salata… Hangi öğünde olursanız olun, seçtiğiniz yemekleri tüketmeden önce az miktarda da olsa salata tüketin. Lif, tokluk hissi sağlayacak böylelikle daha az besin tüketeceksiniz.

3. 1 avuç kuruyemiş iyi gelir… Genelde hafta sonu koşturmacası arasında öğünlerimiz kayar ve çok uzun saatler aç kalırız. Bu da bir sonraki öğünde daha fazla besin tüketmemize yol açar. Özellikle öğle yemekleri hafta sonu düzenli tüketilmediğinden, kahvaltı ile akşam yemeği arasındaki zaman çok uzar. Akşam yemeğinde çok kaçırmamak adına akşam üstü saatlerinde 1 avuç kuruyemiş tüketin.

4. Yeşil çay için… Özellikle alkol aldıysanız vücuttaki ödemin daha çabuk atılabilmesi için günde 2-3 kupa yeşil çay tüketin.

5. Düzensiz beslenmeden kabız olduysanız çaresi ananas… Saat değişikliğine ve az su tüketmeye bağlı olarak kabız olduysanız sabah kahvaltısından önce veya gece yatmadan 1-2 saat önce 1-2 dilim ananas tüketin ve üzerine bir bardak su için.

6. Adım atın… Daha yüksek miktarda alınan kaloriyi dengelemek için mutlaka 10.000 adımı tamamlamaya çalışın. Gideceğiniz yere yürüyerek gitmek, mağazalar arası dolaşmak, buluşma planınızın bir kısmına yürüyüş eklemek çok şeyi değiştirecektir.

INSTAGRAM