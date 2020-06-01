Yeni Normalleşmede Psikolojimiz

Peki bu normalleşme ne kadar normal olacak ve bizler bu yeni sürece ne kadar sürede adapte olabiliriz?

Bir süredir evlerimizde kalarak yeni düzene adapte olmaya çalışırken bir hayli zorlandık. Maddi manevi zorlu günler geçirdik ve halen geçirmeye devam ediyoruz. Ancak bir yerden artık başlamamız gerekiyor ve yaşama kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Tabi ki önlemler almaya devam ederek.

Yeni normalleşme demek, eski yaşam standardında devam edeceğimiz anlamını taşımıyor. Virüs ortadan kalkmış değil, o yüzden kendimize ve çevremizdekilere dikkat ediyor olmamız, maske, eldiven ve sosyal mesafeyi koruyor olmamız hayati önem taşıyor.

İşimize geri dönecek olmamız, yazın gelmesiyle tatile çıkmak istememiz ve her şeyden önemlisi özlem duyduğumuz ailelerimizle bir araya gelmeyi planlarken, yeni normalleşme sürecinde bunları nasıl gerçekleştireceğimizi ön göremiyor olmamız bizlerde kaygı oluşturabilir. Bu aşamada duygularımıza yoğunlaşıp neler hissettiğimize bakmamız gerekiyor.

Öncelikle bu kaygının normal olduğunu bilmenizi isterim. Hepimiz aynı duyguyu yaşıyoruz ve bunun üstesinden gelebilmemizde bizim elimizde. Eğer olumsuz düşünceler içerisindeyseniz, ilk yapmanız gereken şey olumlu düşünmeye odaklanmak olmalı. Yani durumun pozitif tarafından bakmaya çalışmalısınız. Böylelikle bir süre sonra zihniniz negatifi değil pozitifi düşünmeye başlar. Alınması gereken önlemleri almaya devam etmeli ve kurallara sadık kalmalıyız. Unutmayın virüs geçmedi sadece bizler bu süreçte virüse nasıl yaşayacağımızı öğrenmeye başlıyoruz.

Çocuklarınızla yeni düzen hakkında konuşmanız ve süreci yaşına uygun anlayabileceği dilde anlatmanız faydalı olacaktır. Çocuklarda pandemi sürecinde devamlı evde kalmaya ve ebeveynleri ile sürekli bir arada olmaya alıştıkları için işe dönecek olmanız onları da etkileyebilir. Çocuğunuzun olumsuz etkilenmemesi için önden konuşmanız, artık işe başlayacağınızı söylemeniz ve yeni düzenin nasıl olacağı ile ilgili bilgilendirmeniz önemlidir. Üzülmesin veya ağlamasın diye evden çıkarken haber vermeden gitmemelisiniz. Bu durum çocuğunuzda ayrılık kaygısı yaşamasına sebep olur. Her zaman doğru bilgiyi aktarmalısınız. İşe başladıktan bir süre sonra çocuğunuzun davranışlarında farklılıklar görebilirsiniz. Ağlamaları, üzülmeleri, küsmeleri veya akşam siz eve döndüğünüzde sizinle daha fazla vakit geçirebilmek için uyumak bile istememelerini anlayışla karşılamalı, duygularına saygı göstermelisiniz. Elbette yaşadıklarımız kolay değil, süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz için birbirimize sarılmalı ve duygularımızı açıkça dile getirmeliyiz.

Psikolog Elif Doğru