Yeni İlişki Trendi: ‘Sosyal Medyada Gizemli Aşklar’

Kişilerin mükemmel bir hayat yaşadığını ve harika bir görünüme sahip olduğunu lanse etmeye çalışması, aslında kişide özgüven eksikliğini ve yetersizlik duygusunu ön plana çıkartmakta. Oysaki sosyal medya üzerinden sergilediği hayatın gerçeği yansıtmaması kendisini bir süre sonra yetersiz, mutsuz ve değersiz görmesine neden olarak depresyona girmesine sebep olabilir.

Aslında kişi kendisiyle ilgili her şeyi sosyal medya hesabından paylaşarak görselliğe dayalı gerçek veya kurgusal bir benlik sunumu gerçekleştirmeye çalışıyor. Çünkü asıl arzusu insanlar üzerinde iyi izlenimler bırakmak ve etrafındakilerden kabul görmektir. Böylelikle aldıkları geri bildirimlerle arzu ettikleri kimliklerine ulaşmayı başarıyorlar. Elbette sosyal medya üzerinde birçok kişiden ilgi görmek ve mesajlar almak insanın egosunu da tatmin ediyor. Durum böyle olunca insanlar birçok kişiyle flört edebiliyor veya kolaylıkla hayatındaki insandan vazgeçebiliyor. Bu sebeple çoğu yeni dönem ilişkilerinin eskiye nazaran çok değiştiğini söyleyebiliriz.

Bir de son zamanlarda yeni ilişki trendi olan gizemli olmak, ünlüler gibi özel hayatımızı saklayarak yaşamak istememizin aslında altında yatan birçok psikolojik sebebi var. Sosyal medya üzerinden insanlar hoşlandıkları kişilere rahatlıkla ulaşabildiği için ve son dönemde kısa süreli ilişkiler daha revaçta olduğundan dolayı insanlar ciddi ilişki yaşamaktan kaçınıyorlar.

Özellikle ilk başta bir amaç uğruna başlamayan ilişkiler birlikte zaman geçirdikçe ciddi ilişki boyutuna geçebiliyor. Ciddi bir ilişki yaşama niyetiyle başlamadıkları için haliyle sosyal medyada ilişkilerini ifşa etme gereksinimi duymuyorlar.

Yaşadığı ilişkiyi gizli tutma ihtiyacını sadece erkekler değil artık kadınlarda duyuyor. İnsanların ilişkilerini saklamaya ihtiyaç duymalarının aslında birçok nedeni var. İlk nedenlerden biri kişinin diğer insanlarla olan etkileşimini kısıtlamak istememesi. Yani açık bir kapı bırakma isteği. Eğer bu ilişkim yürümezse ilgi görmeye devam edebileyim düşüncesi mevcut. Burada insanların benmerkezci düşünce yapısında olduklarını söyleyebilirim.

Tüm ilgi odağının kendinde olmasını istemesi, ilişkisi bitse bile hayatına kaldığı yerden devam edebilmesinin daha kolay olmasını istemesiyle oluşuyor. Diğer nedenler ise, sosyal medyayı aktif kullanmayan, nazar değmesinden korkan, aile ve çevresinin öğrenmesini istememesi, kıskançlık gibi nedenlerden dolayı da insanlar ilişkilerini sosyal medya da göstermekten kaçınıyor olabilirler.