MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriElif Doğru Eşinizle Aranızdaki İletişimi Güçlendirin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Elif Doğru>Eşinizle Aranızdaki İletişimi Güçlendirin
Mahmure
13.05.2020 - 07:58, Son Güncelleme:

Eşinizle Aranızdaki İletişimi Güçlendirin

Elif Doğru
Elif Doğru
Psikolog
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elif Doğru
Elif Doğru
psikologelifdogru@gmail.com
Eşinizle Aranızdaki İletişimi Güçlendirin
Abone Olgoogle-news

"Eşinizle aranızdaki iletişimi güçlendirebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin, istikrarlı olun, vazgeçmeyin. "

Hepimiz zaman zaman sinirli, asabi, stresli, kırılgan, kırıcı, anlayışsız olabiliyoruz. Yaşadığımız pandemi süreci başlamadan öncede normal şartlarda da sürekli, her zaman, yaşadığımız olumlu - olumsuz her şartlar altında sabırlı, güler yüzlü, sakin ve sevecen olmamız imkansız.

Neden mi? 

Çünkü biz de 'İnsanız!' 

Duygularınızı saklamadan ve bastırmadan saygı çerçevesi içerisinde belli etmeniz gerekir. Fakat devamlı karşınızdaki kişiden birşeyler talep eder, bir beklenti içine girerseniz sonunda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Karşınızdaki akrabanız, arkadaşınız, dostunuz, hatta çocuğunuz dahi olsa aynı hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz yüksek. Dünya sadece birimizin etrafında dönmüyor maalesef. 

Sizin istek ve taleplerinize o an eşiniz uyum sağlayamayabilir. Her iki tarafında her beklentiyi karşılamak gibi bir zorunluluğu olmamalıdır. En nihayetinde hepimiz insanız. O sebeple bir beklentiye girip sonunda o beklenti karşılanmadığı için üzülüp sinirlenmektense istek ve ihtiyaçlarınızı eşinize doğrudan söyleyin. O an yapmak istemiyorsa anlayışla karşılayın (kadın-erkek her iki taraf içinde geçerlidir). 

Anı yaşayın, geçmişi sürekli dile getirip eşinizin önüne sermeyin. Hatalarınızı kabul edin. Eşinizi olduğu gibi sevin. Sonuçta kimse sizi evlenmek için zorlamadı. 

Siz isteyerek evlendiniz öyle değil mi? 

(istisnalar dışında)

Öfkenizi kontrol etmeyi öğrenin. 

Karşınızdaki eşiniz diye ona bağırmaya veya öfkenizi ondan çıkartmaya hakkınız yok. 

Kalabalık içerisinde veya çocukların yanında tartışmayın. Eşinizin yerine düşünüp cevap vermeyin. 

Kırıcı sözler sarf etmemeye özen gösterin. Bazen birçok şey sineye çekilebilirken söylenen kırıcı sözler maalesef ki unutulmuyor. 

Anlayışlı olun, olamıyorsanız o anda aynı ortamda bulunmamaya çalışın. Aynı ev içerisinde bile olsanız farklı bir odaya gidin.

İlişkiyi bitirmek en kolayıdır, önemli olan o ilişkiyi ayakta tutabilmektir. 

O yüzden yıkıcı değil yapıcı olmaya çalışın. Ama yeri geldiğinde de duygularınızı saklamadan açıkça dile getirin.

False
Elif Doğru
Elif Doğru
Psikolog
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Sevgiyle Büyür Tüm Canlılar! Evde Çiçek Yetiştirme Sanatı…
‘ZAMAN Her Şeyin İlacı’ mı?
Anneler İçin En Uygun 3 SUV
Panøpsis Müziğiyle Eşsiz Bir Deneyim Yaşatıyor