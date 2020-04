Stres yaparak hastalığa davetiye çıkarıyoruz!

Bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyen maddelerin başında stres geliyor. Bağışıklığımızın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için, yeterli ve dengeli şekilde beslenmemiz, uykusuz kalmamamız, stres yapmamamız gerekiyor.

Bu şartlar altında söylediklerim size pek mümkün gelmiyor olabilir.

Ancak kendiniz ve sevdikleriniz için bu hastalıktan korunmak istiyorsanız öncelikle stresinizi azaltmaya çalışmalısınız. Corona (Korona) Sendromu maalesef, ölüm korkusu, yoğun kaygı, panik hali ve takıntılı düşüncelere yol açıyor. Her akşam kaygıyla, endişeli, yüreğimiz ağzımızda sağlık bakanımızın açıklamalarını dinliyoruz.

Evet durum oldukça ciddi.

Her geçen günde vaka sayısı artıyor. Her an bizimde başımıza gelebilir diye korkuyoruz.

Tedbirlerimizi alıyor, hijyenimize dikkat ediyor, evden çıkmamaya gayret gösteriyoruz. Tabii bir yandan da ister istemez stres yapmaya devam ediyoruz. Ancak bu kadar fazla stres hem kendi sağlığınız için hem aileniz için oldukça zararlı.

Yoğun stres yaşamamız bağışıklığımızı olumsuz etkilediği için, enfeksiyonlara karşı vücudumuz zayıf düşüyor.

Bu sebeple hastalığa yakalanma riskimiz daha da artıyor. Yaşanılan olumsuzluklara engel olmamız mümkün değil. Ama ruh halinizi kontrol altına almak tamamen sizin elinizde.

Artık yaşadığımız şoku atlatmanın zamanı geldi.

Evet, büyük ve ciddi bir virüs ile karşı karşıyayız.

Kendimizi korumamız gerektiğini, alınması gereken önlemleri her gün haberlerde dinledik ve öğrendik. Artık herşeyi bir kenara bırakıp kendimize yoğunlaşmanın vakti geldi.

Sizlere kendinize özel bir zaman ayırıp, yapabileceğiniz bir bilinçaltı çalışması önermek istiyorum. Böylelikle kendinizi sakinleştirip, stresten arınmayı başarabilirsiniz.

Bilinçaltı çalışması

Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir yere geçmenizi istiyorum.

Mümkünse dış seslerin sizi rahatsız etmeyeceği bir yer olsun.

Arka fonda rahatlamanızı sağlayacak bir müzik çalsın.

Doğa seslerini tercih edebilirsiniz.

Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir kaç defa derin nefes alıp verin.

Kendinizi en mutlu ve en rahat hissedeceğiniz bir yerde olduğunuzu hayal etmenizi istiyorum. Zihninizde bulunduğunuz yeri en ince ayrıntısına kadar canlandırın. Hava ne kadar sıcak? Hafif bir esinti var mı? Gece mi gündüz mü? Hangi mevsimdesiniz? Yalnız mısınız? Nasıl hissediyorsunuz? Bunları detaylıca düşünmenizi istiyorum.

Kafanızı gök yüzüne kaldırdığınızda bulutları görüyorsunuz. Bulutun 10 sayısına dönüştüğünü hayal edip derin bir nefes alıp vermenizi istiyorum.

Ardından bulutlar yavaş yavaş 9 sayısına dönüşmeye başlıyor ve git gide 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sayılarına dönüştüğünü hayal ediyorsunuz. Her sayıda derin nefes alıyor ve nefesinizi verirken vücudunuzdan stresin azaldığını ve tamamen rahatladığınızı hissediyorsunuz.

Sayılar azaldıkça siz daha da hafifliyorsunuz ve her nefes alıp verdiğinizde tüm hücreleriniz daha da sağlıklı bir hal almaya başlıyor.

Bulutun bir rakamını oluşturduğunu gördükten sonra üzerinizde ki tüm stresi atmış, tıpkı bir çocuğun yaşadığı mutluluğu yaşıyormuşcasına kendinizi enerjik ve yenilenmiş hissediyorsunuz.

Bu sırada kendinizi öyle rahat, öyle gevşemiş hissetmeye başlıyorsunuz ki tüm streslerden arınmış ve hafiflemiş hissediyorsunuz.

Kendinize içinizden artık rahatladığınızı, sakinleştiğinizi, yenilendiğinizi ve hayata karşı pozitif hissetmeye başladığınızı tekrar etmenizi istiyorum.

Ve hazır olduğunuzda içinizden üçe kadar sayın ve gözlerinizi açın.

Artık kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz!

Stresimizi nasıl kontrol altına alabiliriz?

- Yukarıda önerdiğim bilinçaltı çalışmasını yapabilirsiniz.

- Stres oluşturan durumları bir kağıda yazarak bu durumun sizde nasıl bir duygu oluşturduğunu yazabilir, bu duygulardan nasıl arınabileceğinizi düşünebilirsiniz.

- Sağlıklı beslenerek meyve ve sebze tüketimine önem vermelisiniz. Her grup besinden dengeli bir şekilde tüketmeye özen göstermelisiniz.

- Uykularınıza dikkat etmeli, evde kaldığınız sürece erken yatıp erken kalkmaya özen göstermelisiniz. Önemli olan uzun uykular uyumak değil doğru saatte kaliteli uyumaktır. Salgıladığımız melatonin hormonu uyku düzenini sağlaması dışında bağışıklık üzerine de etki ettiği düşünülmektedir. Melatonin hormonu hava karardıktan sonra salgılanmaya başlar ve gece 02:00 civarı en yüksek seviyeye yükselir ardından tekrar azalmaya başlar. Bu nedenle en geç 23:00 de uykuda olacakmış gibi davranın. Ayrıca Melatonin hormonu karanlıkta salgıladığı için uyuduğunuz odanın karanlık olmasına önem verin.

- Mutlaka sabah kalktığınızda üstünüzü değiştirmeli, tüm günü pijama ile geçirmemelisiniz.

- Egzersiz yapmaya çalışmalısınız.

- Gün boyu pozitif düşünmeye odaklanmalısınız.

- Günün belli bir saatinde sadece 15 dakika olumsuz şeyleri düşünürseniz zihniniz günün tamamında olumsuz düşünmemek için savaş vermeye çalışmaz. Eğer olumsuz düşüncelerinizi kontrol altına almayı başarırsanız günün geri kalanı olumlu düşünebilirsiniz. Örneğin eğer ben size pembe bir tavşan hayal etmemeniz gerektiğini söylersem zihniniz pembe tavşanı çoktan hayal etmiş olur. Aynı şey olumsuz düşünceler içinde geçerlidir. Zihninize düşünmemeniz gerektiği komutunu verirseniz düşünmeye devam edecektir.

- Bitki çayları tüketin.

- Sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durun.

- Duygularınızı kabul edin. Olumsuz duygular hissettiğinizde bunun nedenini kendinize sorun. Kendinizi anlamaya çalışın. Size neyin iyi geleceğini ve neye ihtiyaç duyduğunuza odaklanın.

- Çevrenizle iletişiminizi kesmeyin. Mutlaka aile büyüklerinizle ve arkadaşlarınızla görüşemeseniz bile telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirin.

- Kendinize hedefler belirleyin ve bunları yazın. Planlar ve hedefler hayata karşı yaşama umudunuzu arttıracak, hedeflerinize ulaşabilmek için daha pozitif olmanızı sağlayacaktır.

- Evde olduğunuz sürece hiç denemediğiniz şeyler deneyin. Yemekler yapın, müzik açıp dans edin, günlük tutun, zihninizi meşgul edecek etkinlikler bulun.

- Bulunduğunuz duruma mizah katmaya çalışın. Gülmek ve hayatı ti'ye almak stresin en güçlü panzehiridir.

- Her zaman doğru bilgiye ulaşmaya çalışın.

- Gün içinde çok sık telefon ile ilgileniyorsanız mutlaka iki saat ilgilenmemeye çalışın.

- Kendinizi geliştirmek için kitap okuyun.

- Pozitif olun. Eğer gerçekten isterseniz her şeyi başarabilirsiniz!