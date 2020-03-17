Çin'de Boşanmalar Çoğaldı Biz Ne Yapmalıyız?

Maalesef, durumu henüz ciddiye almayanlar da var.

Bir an önce herkesin, en azından bireysel olarak gerekli tedbirleri alması gerekir.

Yoğun tempoda çalışmaya alışkın olanlar için, üst üste belki de günlerce sürecek, koca bir günü evde geçiriyor olmak zorlayıcı olabilir. Hatta bazı problemleri de beraberinde getirebilir. Ancak krizi fırsata çevirebilirsiniz. Evde uzun zamandır yapmak istediğiniz birçok şeyi yapabilirsiniz. Örneğin, dolapların içlerini temizlemek, varsa çiçeklerle ilgilenmek, kıyafetleri, ayakkabıları, aksesuarları düzenlemek. Belki bir kek yapmak. Daha önce vaktiniz olmadığı için, yapmayı tercih etmediğiniz yemekleri, tatlıları yapmayı deneyebilirsiniz.

Özellikle evli çiftlerin tüm günü aynı çatı altında geçiriyor olması bir süre sonra üstü örtülmüş sorunların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Böyle durumlarda tartışmaktansa sorunları tek tek ele alabilir ve çözüme kavuşturabilirsiniz.

Aynı evi uzun süre paylaşan çiftler birbirlerine psikolojik açıdan daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu dönemde tartışmaların olmaması için mutlaka günün belli saatleri eşlerin kendilerine özel zaman ayırmaları gerekir. Bu süre zarfında evin farklı bölümlerinde ayrı vakit geçirmeniz devamlı birbirinizi görmüyor olmanız aranızdaki ilişkiyi taze tutacaktır.

Bir hobi edinebilir, kitap okuyabilir, film seyredebilir, yemek veya ev işi yapabilirsiniz. Burada ki asıl amaç kendinize özel vakit yaratarak ruhunuzu ve psikolojinizi yenilemenizdir.

Eşlerin birbirilerinin duygusal açıdan ihtiyaçlarını karşılıyor olmaları, anlayış göstermeleri, güven vermeleri, sevgi ve şefkatle paylaşımlarda bulunmaları bu süreci olumlu bir şekilde atlatmalarını sağlayacaktır.

Evde Geçirdiğiniz Zamanları Nasıl Verimli Hale Getirebilirsiniz?

- Tüm teknolojik aletleri ortadan kaldırarak sohbet edebilirsiniz. Neler hissettiğinizi ve neler düşündüğünüzü paylaşabilirsiniz.

- Geleceğe dair planlamalar yapabilirsiniz. Hayal gücünüzü sınırlamadan hayattan istediklerinizin listesini yapabilirsiniz. Sonunda bunları gerçekleştirebilmek için neler yapabileceğinizi konuşabilirsiniz.

- Aile içinde tüm bireylerin katılım sağlayacağı oyunlar oynayabilirsiniz.

- Film gecesi yapabilirsiniz.

- Resimler çizmek, müzik dinlemek.Hayatın yoğun temposundan dolayı uzun zamandır yapmadığınız şeylerdir.

- Kitap okumak.

- Varsa bahçenizle, çiçeklerle, bitkilerle vakit geçirmek.

- Uzun zamandır merak ettiğiniz ama fırsat bulamadığınız için araştıramadığınız konuları araştırmak. Yeni bilgiler daima iyi hissettirir.

- Egzersiz yapmak.

- Değişik yemekler denemek.

- Zihninizi rahatlatmak için dinlenmeye zaman ayırın.

Psikolog Elif Doğru