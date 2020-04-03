Tarih Bu Coronavirus Günlerini Yazacak

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de bir takım önlemler alıyor ama ne kadar yeterli oluyor? Zaman gösterecek.

Okullara geçici süre ile ara verilip uzaktan eğitime geçildi, birçok iş yeri kapatıldı, şehirlerarası seyahat yasağı geldi ve dış ülkelerle sınırlar kapandı fakat bunun sonucunda pek çok kişi işsiz kaldı. Üstelik çoğu düşük ücretle çalışan, geçimini zar zor sağlayan insanlardı. Zaten yıllardır işsizlik sorunu olan Türkiye’nin geçim derdi daha da arttı. Yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada milyonlarca insanın işsiz kalacağı söyleniyor, belki de kaldı bile.

Bazı ülkeler ilk başta virüsü çok ciddiye almadı, bazısı sokağa çıkma yasağı ilan edip ücretli izin verdi, bazıları da aşıyı ve ilacı bulmanın peşine düştü. Ülkemizde ise bunların hepsinden biraz oldu. Ayrıca geçenlerde bir ekonomik paket açıklandı, birkaç gün sonra da hükümetin başlattığı bir bağış kampanyası duyuruldu. Halk devletten bir çözüm beklerken hükümet de halktan yardım istedi. Bunu yapan başka bir ülke var mıdır bilmiyorum. Ama halkın çok büyük bir kısmı değil bağış yapmak, ay sonunu zor getiriyor.

Yıllardır bu topraklarda hep birlikte ne sorunlar yaşıyoruz, nelere göğüs geriyoruz. Depremde, savaşta, salgında, en zor zamanlarda birlik olmayı başarıyoruz. Şimdi de öyle. Kimi ev sahibi birkaç ay kira almıyor, kimi pek çok ailenin gıda masraflarını karşılıyor, kimi de kurallara harfiyen uyup günlerdir evden çıkmıyor. Çalışanına ücretli izin veren bazı şirketler, sağlıkçılara konaklama imkânı sağlayan oteller, tüm teknik alt yapısını sağlık ihtiyaçları için kullananlar... Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapıyor. Belki de yıllardır bizi ayakta tutan en önemli şey bu, birlik ve beraberliğimiz.

Biz birlik oluruz da neden hala sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor merak içindeyim. İnsanlar işe gitmek zorunda. Yani bir yandan ‘evde kalın’ deniyor, bir yandan işe gidin. Ne yapalım? Bir karar verin!

Doğru kararların verildiği bir ülkede olduğumu hayal edip alınan başka enteresan kararları paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Belediyesi ve Ankara Belediyesi bir dayanışma kampanyası başlattı, ihtiyaç sahibi insanları desteklemek için. Ama bu bağış yapılan banka hesaplarının içişleri bakanlığı tarafından bloke edildiğini öğrendik. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yahu ‘yardımı o yapsın, bu yapmasın’ mı yani şimdi bizim derdimiz? Bu süreci nasıl daha iyi atlatırız, daha neler yapabiliriz onu düşünelim.

Mesela ilk olarak, herkese veya en azından en çok vakanın görüldüğü il olan İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan edilip ücretli izin verilebilir. Coronavirüs hastaları ise mümkünse diğer hastalardan farklı bir hastanede tedavi edilmesi gerekir, başka hastaların zarar görmemesi için. Bakınız, pek çok ülkede sahra hastaneleri kuruluyor. Burada da çok geç olmadan harekete geçilmeli.

Gelelim sağlık tablomuza. Ne yazık ki Coronavirüs’e yakalanan ve ölen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Ama iyi haber şu: test sayımız da artıyor. Vakaları bir an önce tespit etmek zorundayız. Kaybedecek bir dakika bile yok. En önemlisi de sağlık çalışanlarının maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılamak, öncelikle onları korumak zorundayız. Bütün dünyanın yükü onların omuzlarında.

Aslında sağlıkçıların omuzlarındaki yük hep ağırdı, sorumluluk aldıkları şey insan sağlığıydı ve ne yazık ki değerleri kötü günlerde anlaşıldı. Yıllardır düşünürüm: bir futbolcu, şarkıcı veya oyuncu bir işinden milyonlar kazanırken sağlıkçıların maaşlarını veya bir işçinin, öğretmenin vs. Her meslek elbette ki çok değerli ama bir dengesizlik olduğunu ve bunun düzelmesi gerektiğini düşünenlerdenim.

Lafı fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Şimdilik evde kalın. Geçecek bu günler, güzel günler gelecek, inanın. Çok okuyun. İyi insan olmaya gayret edin. Sevgi, çok büyük bir enerjidir, unutmayın.