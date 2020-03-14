Dünya Koronavirüse Karşı Direniyor

Bir bilim kurgu filminin tam ortasında gibiyim. Depremler, savaşlar, salgınlar… Hepsi üst üste geldi. Bir tek uzaylıların dünyayı istila etmediği kaldı, o da olursa tam olacak. Ama ben uzaylı olsam gelmezdim buraya. Niye geleyim ki? Deli miyim?

Bu virüsle ilgili bir ilaç veya aşı henüz bilinmiyor fakat bazı korunma yöntemlerinden bahsediliyor.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayın,

Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın,

Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın,

Dengeli beslenin,

Uyku düzeninize dikkat edin,

Soğuk algınlığı belirtileri olanlarla aranıza mesafe koyun,

Kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın…

Bu liste daha uzayıp gider. İyi de bunlar zaten normalde yapmamız gereken şeyler. Yeteri kadar temiz ve sağlıklı değilmişiz demek ki, küçücük bir virüs bizi bu kadar etkilediğine göre.

Hem de ne etkilenmek!

Geçen gün bir dükkâna girdim, normalde yüzüme bile bakmayan bir görevli el dezenfektanı sıktı elime. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum.

Eczaneye sordum "Maske var mı?" diye. "Yok" dedi. Alacağımdan değil de merak ettim sadece. Tamam tamam, olsaydı bir tane alacaktım veya iki tane, üç de olabilir.

Bir internet kafenin önünden geçiyorum. Normalde kapının önünde sigara içen insanlar, su hortumuyla dükkânın önünü temizliyorlardı. Yok canım virüsten dolayı değil, bahar temizliği yapıyorlardı eminim!

Çok sevdiğim bir ablamın evine gittim sohbet etmeye, daha oturmadan elime iki fıs, kendine de fıs… Kolonya koktuk mis gibi.

Evine üç ay yetecek kadar makarna alanlar, tuvalet kağıdı stoklayanlar, buram buram kolonya kokanlar… Ne oluyor ya! Biraz sakin mi olsak?

Görümcemin kuzenin yengesinin eltisinden duyduğuma göre şurada virüs olabilirmiş, aslında şöyleymiş, böyleyken böyle olmuş gibi dedikodular virüsten daha mı hızlı yayılıyor ne?

Peki, bu dönemde çok talep gören maske ve kolonya gibi bazı malzemelerin fiyatlarının birden tavan yapmasına ne demeli? Nerede kaldı etik değerler? Hemen fırsatçılık! Ayıp yahu!

Tüm okulların ve üniversitelerin birkaç hafta tatil edilmesiyle birlikte öğrenciler ailelerinin yanına gitmek üzere otogarlara ve havaalanlarına akın etti. Tamam da hani biz kalabalıkta dolaşmayacaktık? Ne oldu şimdi? Virüsü kapan kaptı.

İnsanların toplu taşıma yerine özel araçlarını tercih etmesiyle birlikte İstanbul’un zaten var olan trafik sorunu daha da arttı.

Gerçekten tarihi bir olay yaşıyoruz.

İptal edilen kültür sanat etkinlikleri, ülkeler arası durdurulan uçak seferleri, seyircisiz oynanacak maçlar, home ofis çalışanlar, şubelerini kapatan şirketler, dezenfekte edilen toplu taşıma araçları… Neler oluyor neler!

Görünen o ki ileride online eğitimler, internet üzerinden yapılan alışverişler, home ofis çalışma sistemi, telekonferanslar, internet dizileri ve daha pek çok şey artacak.

Ekonomik dengeler değişecek.

Tüm dünya değişecek.

Çok zor zamanlardan geçiyoruz.

Ama umuyorum ki bu dönemler de geçecek ve filmin sonu iyi bitecek.

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