Keyifli Kaçamakları Dengelemenin Yolu

*Tatlı yemeden nasıl duruyorsun?

* Akşamları birşeyler atıştırmadan nasıl yapıyorsun?

Tabii ki yiyorum ama çok seçici davranıyorum. Bedenimiz çok değerli. Normal rutinimdeki beslenmemi bozucaksam kesinlikle kaçamağıma değmeli mantığımdayım. Ama tabii bu bir günde yerleşmedi, zamanla oturdu. Kendimdeki rahatsızlıkları (şişlik, yorgun uyunmak vs.) farkettikçe, bedenimi iyice tanıdıkça süzgeçten geçire geçire oldu.

Diyet yaparak ömrümü geçirmek benim için imkansız. Çünkü, yaradılışımız gereği neye kısıtlama konulursa onu yapmak istiyoruz. Belirli listelerle yapılan diyetler en fazla 6 ay yapılsın ama en temelinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmadığımız sürece devam ettirilmesi ve sürdürülmesi imkansız. O yüzden, denge en önemlisi.

Ben kendi hayatımda dengeyi şöyle sağladım ve bunları hayatımdan çıkarttım.

* Gazlı içeceklerinin hepsini (cola, fanta, sprite vs)

*Rafine şekerli her şeyi (kendimce güvendiğim markalardan bitter çikolata alıyorum ama onların içinde de kismi rafine şeker var. Onu da 5 gün önce azaltmaya karar verdim)

*Beyaz un ve tam buğday (hiçbir şey eskisi gibi değil, tüm genetik yapıları ile oynanmış durumda)

*Alkolle aram hiç yok.

Kaçamak yaparken aynı zamanda nasıl denge kuracağız?

Benim en çok kaçamağa müsait öğünüm kesinlikle kahvaltı. Yani, gerçekten kahvaltının mutlulukla ilgilisi olmalıdır diye boşuna söylemişler. Benim için kesinlikle var. En büyük zaaflarımdan biri de şöyle iyi yağlı ‘’kruvasan’’, biri bırakın ika tane bile yediğim olabiliyor ama bu benim pişman olmadığım ve sonrasında hayıflanmadığım bir besin. Çok seviyorum.

Geri kalan günümü şöyle dengeliyorum;

*Bol suyumu içiyorum ve suyumun kalitesini (karbonat ve limon ekleyerek arttırıyorum)

*Geri kalan hiçbir öğünde karbonhidrat almıyorum.

*Yeşil içeceğimi özellikle bugün muhakkak içiyorum.

*35 dakika yürümek için mutlaka vakit yaratıyorum.

*Akşam yemeğimi erken bitirmeye özen gösteriyorum.

Eğer akşam yemeğinde olan bir kaçamaksa?

*Ertesi gün kahvaltımı daha geç saate alıyorum.

*Fasılalı açlık yapıyorum.

*Ertesi gün yine daha çok sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösteriyorum.

Bunlar bana iyi gelenler. Sizin sağlık durumunuza göre değişebilir.

Yapılan araştırmalarda genellikle insanların hafta içi yeme alışkanlıkları ile hafta sonu yeme alışkanlıklarının çok değiştiğini gösteriyor. Bu benim için de öyle. 5-2 kuralı deniyor. Yoksa haftanın her günü istediğini ye, iç sonra da kilo veremiyorum diyeni çok duyuyorum.

Önemli olan denge kurabilmek. Canımız istediğinde kaçamağımızı sonuna kadar yapalım, pişman olmayalım. Sonuçta yemek yemek aşk, keyif, tat.. Bunları sonuna kadar yaşayalım ve tadını çıkaralım. Hep söylediğim gibi, farkında olmak en önemlisi. O farkındalıkların bizim sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme arzumuzu hergün daha da çok canlı tutması heyecanıyla...