Yaz İçin Bakım Önerileri

Yazın sıcaklığın artması ile birlikte öncelikle terleme ve yağ salgısı artar. Bu da cildinizdeki gözeneklerin büyümesi ve daha çabuk dolmasına sebep olur. Sık sık tekrarlamak zorunda olduğumuz güneş kremleri de gözenekleri tıkayabilir. Tıkanan gözenekler yağ butonlarına ve sonrasında akneye sebep olabilir. Salisilik asit içerikli yıkayıcı ve toniklerle yüzümüze sabah ve akşam temizleyici bakım yapmak bu probleme engel olabilen birinci adımdır.

Bazı ciltler yazın nem kaybeder ve kurur. Kuruyan ciltler için hyaluronik asitli serum ve nem maskeleri yüzeysel nemlenme sağlar. Enjeksiyon olarak yapılan ve gençlik aşısı adı ile anılan hyaluronik asidin minik iğnelerle cilt altına uygulanması ise gerçek anlamda dermiste nem sağlamak ve hücre tamirini arttırmak için en etkili yöntemdir. Birkaç seans uygulanması yeterlidir.

Yazın güneş ışınlarının tahrip edici etkisi ince kırışıklıklar ve lekelenmelere yol açabilir. C vitamini, hücre hasarını önlemek, kollajen artışı yapmak, leke açmak için en sık tercih edilen içeriklerden biridir. Arbutin de leke açmada önemli bir etken maddedir. Bu içerikleri nemlendirici serumlar olarak günlük rutinimizde bakım olarak kullanabiliriz. Ayrıca mezoterapi dediğimiz yöntemle cilt altına enjekte de edilebilir ve bu sayede ciltte belirgin sıkılaşma, aydınlanma, parlaklık ve lekelerde azalma sağlamak mümkün olabilir 2-3 hafta ara ile 3-4 seans uygulama yapılmasını öneririm.

Meyve asitleri olarak tanımlanan AHA içerikleri, glikolik asit, mandelik asit ve benzeri içerikler cilt üzerindeki ölü hücreleri arındırmada, cildi parlatmada ve gözenekleri sıkılaştırmada etkili içeriklerdir. Bu içerikleri barındıran kremler mevcut olduğu gibi daha derinlemesine bir etki için tıbbi uygulama olarak yapılan meyve asitli peelingleri yaptırmanızı öneririm. Kabalaşan üst deriyi pürüzsüz yapmak ve güneş kremlerinin tıkadığı gözenekleri ferahlatmak için oldukça etkili ve pratik bir yöntemdir. Üstelik cilt döngüsünü hızlandırarak hücre yenilenmesine katkısı olur.

PRP ise kendi kanımızdan ayrıştırılan büyüme faktörlerinin cilde verilmesi ile tam anlamıyla bir yenilenme ve tamirat sağlayan en önemli uygulamalardan biridir. Hücrelerin tamir olması, ince kırışıklıkların giderilmesi, izlerin azaltılması, leke tedavisine destek, kollajen artışı sağlanması, cildin parlaması gibi pek çok etkisi bulunan bu tedavi hasar görmüş ciltler için oldukça etkilidir. Diğer işlemlerle kombine olarak uygulanması da başarısını arttırır. Genelde birkaç hafta ara ile üç seans uygulanması önerilir.

Güneşte çokça gözlerinizi kısmak, kaşlarınızı çatmak ve mimiklerinizi kullanmakla yerleşen kırışıklıklarınız varsa en ideal çözüm botulinum toksin uygulamasıdır. Tek seans uygulama ile 4-6 ay arası etki alabileceğiniz botoks doğru uygulandığında doğal ifadeyi bozmadan cildin kırışmasını önler ve ileriki yaşlar için de çok iyi bir antiaging tedbir sağlar.

Ruhunuzdaki ışıltının cildinize yansıması dileğiyle.