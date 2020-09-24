Botoks Nedir?

İlacın markası ve kaynağı da önemlidir. Sadece Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı ilaçlar güvenlidir. Diğerleri pek çok, sağlığı tehdit eden risk taşıyabilir. Sağlığınız için bu konulara her zaman birinci sırada önem vermeniz gerekir.



Botoksun etki mekanizması enjekte edildiği kasların kasılmasını önlemesi ile ortaya çıkar. Bunu, sinir iletimini geçici olarak engellemesi ile yapar. Yüzümüzde hem mimik kırışıkların yerleşmesini önleyici hem de mevcut çizgileri tedavi edici olarak kullanılır. Yıllar içerisinde edindiğim tecrübe sonucu en severek uyguladığım, doğal görüntüyü bozmadan hızlıca sonuç aldığım, geniş bir yaş aralığına sunabildiğim, bir numaralı tedavi seçeneğidir. Genelde etkisi 4 ay sürer. Kişinin yüz ve kas yapısına göre yılda iki veya üç kez uygulama gerekmektedir. Kaş ortası, alın, göz çevresi, ağız çevresi, çene, gıdı, boyun, dekolte gibi pek çok yere enjeksiyonu mümkündür. Kaz ayağı denen göz kenarı mimik çizgileri, kaş ortasındaki çatma çizgisi ve alındaki mimik çizgiler en sık uygulanan bölgelerdir. Ayrıca aşırı diş sıkması olanlarda çiğneme kasını gevşetmek için de sıkça yapılmaktadır. Böylece bir miktar yüzün köşeli görünümü azalıp ince görünebilir.



Yapılan botoksun kişinin yüz yapısı dikkatlice değerlendirilerek planlanması ve iyi bir teknikle uygulanması sonuçların doğal olmasını sağlar.



Botoks koltukaltı terlemelerinde de çok hızlı çözüm sağlamaktadır. Koltuk altlarında özellikle yoğun tempoda çalışanlarda, stres ve heyecan ile belirgin tetiklenen aşırı terleme, botoks uygulaması ile pratik ve etkili bir biçimde önlenebilir. Buradaki aşırı terlemenin önlenmesi sağlık için risk oluşturmaz. Yılda bir veya iki uygulama yeterli olmaktadır.