50’li Yaşlarda Bakım İpuçları

Bu yaş grubunda mutlaka Peptit, büyüme faktörleri, Fitoöstrojenler, C vitamini, antioksidanlar, hyaluronik asit ve besleyici yağlardan formüle edilmiş yenileyici kremler kullanmak gerekir. Bakımı güneş kreminizle tamamlayabilirsiniz. Ancak nemini kaybeden ve çizgilenen deriye mutlaka ihtiyaç duyduğu yenileyicileri enjeksiyon yöntemiyle de vermek gerekir. Cilt canlandırıcı lazerlerle kombine olarak yapılan vitamin, somon DNA, kollajen enjeksiyonları derinin üst tabakasını tamir etmede bize yardımcıdır. Bu işlemleri yılda en az 2 kür yapmanızı öneririm. Mimik çizgilerin yerleşmemesi ve derin oluklar oluşturmaması için botoks uygulamaları da bu yaşlarda artık yılda 2-3 kere rutin olarak yapılmalıdır.

50’li yaşlarda karşılaştığımız en önemli sorun cildin elastikiyet kaybı, eşlik eden deri altındaki yağ dokuların küçülmesi ve aşağı doğru sarkması, beraberinde kemik erimesi sebebiyle dokuya destek sağlayan kemiklerin küçülmesidir. Bunun sonucunda da yüz aşağıya ve öne doğru sarkarak pilelenir. Her yüz kendi anatomisi doğrultusunda yaşlanır. Oval, yuvarlak veya kare yüzler farklı şekillerde aşağı doğru sarkar. Tüm yüz yapısını değerlendirdikten sonra bu kayıplar için Hyaluronik asit veya kalsiyum dolgu uygulamalarını yapmak gerekir.

Özellikle elmacık kemiklerine kaybettiği hacimi geri vermek hem yüzü yukarıya doğru lift eder hem gözaltındaki yorgun görüntüyü ortadan kaldırmaya yardım eder. Yanakların dış kısımlarına uygulanan dolgular yüzün kontürünü tamamlayarak aşağı inen hatları yukarı kaldırır. Çene hattına konan dolgular sarkan gıdı görüntüsünü giderir ve yüzü gençleştirir. Gülme çizgileri, aşağı inen ağız köşeleri ve hacim kaybeden dudaklara da dolgular ile müdahale etmek yüzün bütünsel olarak daha dinamik görünmesini sağlar. Kaş çevresinde düşme ve şakaklarda boşluğu olanlara bu bölgelere uygulanan dolgular, gözaltı dolgularla birlikte yapıldığında bakışları canlandırır yorgun ifadeyi giderir. Dolgu işlemlerinin kalıcılığı ortalama bir yıldır.

Bu işlemleri büyük bir titizlikle, doğru teknikle ve iyi malzemelerle uygulamak gerekir ki ifadedeki doğallığı koruyabilelim, ruhunuzdaki gençliği yüzünüze yansıtabilelim.