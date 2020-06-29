Suyun İyileştirici Gücü: Hidroterapi Uygulamaları

Eklemleri üzerine yük bindiremeyen hastalar suyun kaldırma kuvveti sayesinde rahatlıkla eklemlerini kullanarak egzersizlerini daha ağrısız ve aktif şekilde yapabilmektedirler. Bu sayede hastalığın tedavi başarısı kat be kat artış göstermektedir.

HİDROTERAPİ HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILMAKTADIR?

Hemipleji (inme vakaları), omurilik yaralanmaları, serebral palsi (CP), multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı, herhangi bir sebebe bağlı gelişen beyin ve omurilik hasarı (tümör cerrahisi sonrası veya travmatik beyi yaralanması durumlarında), paralitik yürüyüş polio sekeli yani çocuk felcine bağlı gelişen yürüme bozukluğu tabloları, spina bifida gibi doğumsal omurilik hastalıkları, kas hastalıkları vb. nörolojik vakalarda nörolojik rehabilitasyonun önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Ortopedik rehabilitasyon da hidroterapiyi oldukça sık kullanmaktayız. Özellikle diz, kalça, omuz, ayak bileği operasyonlarından sonra, bu eklemlerin protez operasyonlarından sonra hastanın tekrar eski fonksiyonelliğinin kazanılmasında oldukça önemli rol oynamaktadır.

Diz kireçlenmeleri, kalça kireçlenmeleri, bel ve boyun fıtıkları, omuz eklem tendon bağ rahatsızlıkları, tüm eklemlerin tendon bağ rahatsızlıkları, fibromiyalji dediğimiz yumuşak doku romatizmaları, ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi bazı inflamatuar romatizmal hastalıkların tedavisinde sıklıkla yararlanılmaktadır.

Geatri yani yaşlılığa bağlı gelişen kemik erimesi, omurilik kanal daralması yürüme güçlüğü gibi durumların tedavisinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Sportif akuatik rehabilitasyonda hidroterapi büyük önem taşımaktadır.

HİDROTERAPİ İLE FİZİK TEDAVİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Tüm hidroterapi programlar kişiye özel şekilde hazırlanmaktadır. Çok farklı egzersiz programlarının kombine ve koordineli şekilde su içinde uygulanması söz konusudur. Daha önce belirttiğim tüm hastalık gruplarında su içi germe egzersizleri,su için kuvvet egzersizleri, su içi kuvvetlendirme egzersizleri, su içi denge koordinasyon ve yürüme eğitimi aerobik kondisyon çalışmaları tedavinin temelini oluşturmaktadırlar.

Kişiye özel olarak hazırlanan hidroterapi programları ile bu rahatsızlıklar tedavi edilmekte ve rahatsızlığından dolayı hayata küsmüş olan insanlar hayata tekrar bağlanabikmetedirler.

HİDROTERAPİ İLE FİZİK TEDAVİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Suyun kaldırma kuvveti ve nötral sıcaklığının kişinin eklemleri ve kasları üzerine binen yükü azaltması sayesınde hastada genel bir gevşeme olmakta, bununla birlikte kaslarda ve eklemlerde suyun sağladığı yumuşama nedeniyle germe ve güçlendirme egzersizleri daha aktif olarak yapılabilmektedir.Ayrıca suyun kaldırma kuvveti denge ve yürüme eğitiminde daha aktif ve etkin bir şekilde çalışabilmesine olanak sağlamaktadır. Hastaların bazı çalışmaları rehabilitasyon salonunda uygulanması bazen çok kısıtlı olmakta, bazen ise mümkün olmamaktadır. Ancak tedavi havuzunda rahatlıkla uygulanmaları yapıp, çalışabilmektedirler. 30-35° C sıcaklıktaki tedavi havuzunda uygulanabilen hidroterapi programları birçok birey için yaşama dönüş yolu olmuştur ve olacaktır.

HİDROTERAPİ İLE FİZİK TEDAVİNİN BAŞARI ORANI NEDİR?

Hidroterapi daha önce bahsettiğim gibi çok farklı uygulama seçenekleri içeren fizik tedavi ve rehabilitasyon programının sadece bir basamağını oluşturmaktadır. Hangi hastalık olursa olsun tedavi programı ve yöntemleri hastaya en doğru şekilde hidroterapi ile kombine edilirse tedavi başarı oranı oldukça yüksek yüzdelere ulaşabilmektedir.