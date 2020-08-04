Pekçok Sebebe Bağlı Gelişen Ağrıdan Hilterapi İle Kurtulabilirsiniz

Hilterapi ile fotokimyasal, fototermik ve fotomekanik yani farklı etkinlikteki lazer uygulamalarını aynı anda gerçekleştirmek mümkündür. Yüksek yoğunluklu lazer uygulaması olduğu için 6-8 cm lik derin dokulara nüfus etmek ve hasarlı dokuları iyileştirmek mümkündür. Hilterapi ile ilk uygulamada ağrının hafifletilmesi, daha az seans ile fonksiyonların hızlı bir şekilde eski haline döndürülmesi ve tedavinin kısa sürede tamamlanması mümkündür. Kısa sürede etkinliğini görebildiğimiz; uzun vadede iltihap sökücü ve ağrı kesici etki sağlar.Dolayısıyla hem ani gelişen tendon bağ yaralanmalı durumlarda hem de uzun süreli eklem ve omurga romatizmasına bağlı eklem iltihaplarının çözülmesinde faydalı bir yöntemdir.



Hilterapi ile akut (yeni gelişen) ve kronik (uzun süredir devam eden) spor yaralanmaları, ayak bölgesi ağrıları, ayak ve el bileği ağrıları, diz ağrıları, dirsek ağrıları, omuz ağrıları, eklem iltihabı, bel ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları tedavi edilmektedir.



Yüksek yoğunluklu lazer tedavisinde (Hilterapi) amaç ağrının geçici olarak giderilmesi değil, hastanın kalıcı ve kesin tedavisinin yapılmasıdır.



Hilterapi, ödem ve enflamasyon üzerine çok etkilidir.



Fibromyaljide yüksek başarı grafiğine sahiptir. Kronik dejeneratif eklem, kas ve kıkırdak patolojilerinde üstünlüğü tartışılmazdır. Kireçleme (osteoartroz) vakalarında çok etkili olduğu yine bilimsel yayınlarla gösterilmiştir. Karpal Tünel Sendromu (bilekte sinir sıkışması) gibi tuzak nöropatilerinde ameliyata eşdeğer sonuçlar verir.



Bel ve boyun fıtığında çok etkilidir. Bel ve boyun fıtıkları, iş ve güç kaybına neden olan, çok ağrılı rahatsızlıklardır. Hilterapi; ödem çözücü, enflamasyon giderici ve doku onarımı sağlayan etkileri ile bel ve boyun fıtıklarını tedavi etme özelliğine sahip olduğu belirtilmektedir.



Pek çok kesici yaralanma sonrasında da tüm tendon, bağ ve eklem hasarına bağlı gelişebilecek ağrı ve hareket kısıtlılığının tedavisinde de hilterapi yöntemi uygulanmaktadır. Belirtmek istediğim birdiğer husus da; hilterapinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Dokuları tahrip etme ya da yakıcı etkileri söz konusu değildir. Dünya da modern tıp merkezlerinde ve hastanelerde giderek populer olmakta ve güvenle kullanılmakta olan bir yöntemdir.