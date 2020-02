Filmlerdeki Seks Yalanları

Saatlerce süren uzun sımsıcak geceler, mükemmel vücutlar, üst üste yaşanan müthiş orgazmlar ve daha niceleri. Filmlerde her şey ne kadar mükemmel değil mi?

Hadi ama itiraf edin kendinize… Filmlerdeki o müthiş seks sahnelerini izlerken neden benim seks deneyimlerim böyle olmuyor diye iç geçirdiğinizi hepimiz biliyoruz.

Bu yalanları hep filmlerden öğrendik

Filmlerdeki seks sahnelerinde gördüklerimizin aynıları gerçek hayatta başımıza gelmeyince afalladık ve sorgulamaya başladık ilişkimizi. Peki, gerçekten de herkesin seks hayatı filmlerdeki gibi kusursuz da bir sizinki mi yerlerde sürünüyor dersiniz.

Hayır efendim, meğer yıllarca bize filmlerde hep yanlış şeyler öğretmişler de haberimiz yokmuş. Yani merak edilecek bir şey yok, siz de her şeyi doğru yapıyorsunuz. Yanlış olan filmlerde karşılaştığımız gerçek olmayacak kadar mükemmel olan o seks efsaneleri…

1- Orgazm olamayan kadın, erken boşalan erkek yok

Tamam hepimiz orgazm olmak için seks yapıyoruz ama bu her ilişkide orgazm yaşayamayabiliriz. Normal hayatta bazen daha zor orgazm oluyoruz, bazen hiç olamıyoruz ama filmlerde nedense hiç kimse pas geçmiyor. Bir, iki, üç… Ne esas oğlan ne de esas kadın orgazm problemi yaşamıyor. Efendim bir erken boşalma olsun, bir ereksiyon problemi olsun yaşayan yok. Gerçek hayatta ise bu problemlerle savaşan, aşmaya çalışan pek çok çift var. Demek ki neymiş, öyle her ilişkide filmlerdeki gibi müthiş orgazmlar yaşanmıyormuş.

2- Saniyesi saniyesine aynı anda orgazm olmak

Hiç kuşkusuz filmlerdeki seks sahnelerinde en çok iç geçirdiğiniz bölüm çiftin aynı anda doruğa ulaştığı sahneler... Aman böyle şeyler hiç yaşanmaz, böyle şeyler hayal etmeyin demiyorum tabii ki ama öyle her sevişmede aynı ritmi yakalamak, saniyesi saniyesine tutturmak pek mümkün değil. Siz siz olun bu yalana inanmayın ve ilişkinizde sorun varmış gibi hissetmeyin. Siz normalsiniz filmlerdeki mükemmel çiftler anormal merak etmeyin.

3- Sabah yataktan hep güzel ve seksi kalkmak

Filmlerde seks sahneleri hep ateşli bir şekilde başlar ve duşa girmeye vakit yoktur. Seksten sonra kadının makyajı saçı başı hep mükemmeldir, yatağa girdiği gibi mükemmel çıkar sabah yataktan. Üste çekilen çarşaf hep çok muntazamdır ve münasip yerlerini mükemmel bir şekilde örter. Yalan arkadaşlar inanmayın. Hep böyle mis gibi kokulmaz, sabah saçınız başınız dağılmış salyanızın ıslaklığı ile uyanırsınız. Lütfen böyle hayaller kurup beklentilerini yükseltmeyin, yoksa çok büyük hayal kırıklığı hissedersiniz benden söylemesi...

4- İç gıcıklayıcı bir müzik mutlaka olacak

Seks için "Dur güzel bir şarkı çalsın da havaya girelim" diyeceğin bir ortamı ancak ilişkinin ilk başlarında kurgularsın. Öyle her sevişmede romantik müzikler, yatağa serilen güller ancak filmlerde oluyor. Siz de fonda çalan müzik olmazsa sanki bir şeyler eksikmiş gibi hissedebilirsiniz ama bu da filmlerden öğrendiğimiz koca bir yalan.

5- Erkekler hep kaslı, kadınlarda gram selülit yok

Hepiniz mi ilah gibisiniz, bir gram yağınız yok, şekilden şekilde girerken göbeğiniz katlanmıyor, kalçanızdaki fazla yağlar sallanmıyor. Böyle mükemmel seks yapmak sadece bu vücutlara sahip olanların hakkı sanıyorsanız yine yanıldınız. He tabii olsa iyi olur ama güzel bir seks deneyimi için karın kası, sımsıkı bacaklar, pürüzsüz bir cilde ihtiyacınız yok emin olun.

6- Abartılı zevk çığlıkları olmazsa olmaz

Filmlerdeki seks sahnelerinde alt ve üst komşular seks yaptığınızı muhakkak anlarlar çünkü zevk çığlıkları atmak bu ateşli sahnelerin olmazsa olmazıdır. Normal hayatta ise “aman çocuk duymasın, aman komşular duyarsa rezil oluruz” diye daha sessiz sakın yapılır bu iş. Bunları takmayan çiftlerin bu kadar abartılı sesler çıkartanları vardır elbette ama film sahnelerinden esinlenmiş olma ihtimalleri hayli yüksek…

7- Sadece yatakta seks yapmak mı? Çok sıkıcısınız…

Filmlerde aklınıza gelmeyecek yerlerde sevişme sahneleri vardır. Bu mekanlarda seks yapmanın ne kadar heyecan verici olduğu empoze ediliyor ama gerçeklerle bağdaşmıyor. Ofiste, havuzda, arabada, uçakta, asansörde… Gerçek hayatta ise bunlar her çiftin seks yapabileceği türden mekanlar değildir. Ofiste, asansörde cesurca seks yapmak en azından bizim ülkemizde çok olası değil kabul edelim.

8- Uzuuuuun ve kesintisiz seks süreleri

Ön sevişme sürelerine hiç girmeyelim bence çünkü işin içinden çıkamayız :) En iyisi biz seks sonrasına geçelim. Hepimizin bildiği gibi erkeklerin cinsel ilişkiden sonra bir müddet dinlenmesi, enerji toplaması gerekir ama filmlerde durum hiç de böyle değil. Upuzun süren bir cinsel ilişkinin ardından ikincisi peşi sıra geliverir. Çünkü filmlerde erkekler hiç yorulmazlar, dinlenmelerine gerek yoktur. Sırtını dönüp uyuyan erkek ise yok denecek kadar azdır. Peki, ya gerçekler…

9- Sabah kalkınca ilk iş seks yapılır

Nedense filmlerde gözünü açar açmaz bir sabah seksi kaçınılmazdır. Kimsenin sabah ağzı kokmaz, çişi gelmez, bir tazeleniyim bir duş alayım olayı yoktur. Sabah sporu olarak seks mutlaka yapılır algısı var ama gerçekle ne kadar bağdaşıyor pek emin olamadım.

10- İç çamaşırlar hep çok seksi ve uyumludur

Filmlerde sabah çıkarken öylesine giyilen özensiz iç çamaşırları ile kimse seks yapmak zorunda kalmaz. Her zaman birbiriyle uyumlu seksi iç çamaşırları ile dolaşılır çünkü ve her an seks yapma ihtimali düşünülür. Zaten kapıdan girer girmez sevişmeye başlanır, hiçbir hazırlığa ihtiyaç yoktur. Şimdi gözlerinizi kapayın ve bugün giydiğiniz iç çamaşırlarını hatırlayın. Şimdi seks yapacak olsanız ne kadar hazırsınız bir düşünün, ne demek istediğimi çok net anlayacaksınız :)