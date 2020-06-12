Aramızda Kocaman Fark Var: Erkekler ve Kadınlarda Orgazm Nasıl Oluyor?

Bugüne kadar orgazm konusunda yapılan pek çok araştırma kadınlarla erkeklerin orgazmı deneyimleme konusundaki farklılıkları olduğunu ileri sürüyor. Partnerinizle çekinmeden konuşabiliyorsanız ve o esnada neler yaşadığını sorduysanız zaten bu farklılıkların az çok farkındasınızdır ama biz yine de dersimize hiç bilmeyenler için başlayalım. 😊

İşte kadın orgazmı ile erkek orgazmı arasındaki farklar

Erkekler daha çabuk orgazm oluyor

Erkekler orgazma kadınlardan daha çabuk ulaşır. Erkekler orgazma daha sık ulaşmaya meyilliyken, kadınların cinsel ilişki sırasında birden çok kez orgazma ulaşmaları ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca kadınlar erkeklerden farklı olarak çok daha fazla, farklı çeşitte orgazmlar yaşayabiliyorlar.

Erkek orgazmı daha kısa sürüyor

Yapılan araştırmalara göre kadınlar 20 saniye boyunca orgazm yaşarken, erkeklerde bu süre 3-10 saniye arasında değişiyor.

Çoklu orgazm yaşamıyorlar

Erkeklerin orgazm olduktan sonra sonraki orgazm için biraz zamana ihtiyacı vardır ama kadınlar peş peşe çoklu orgazmlar yaşayabilirler.

Ön sevişme ve seks sırasında beyinlerimiz farklı çalışıyor

Yapılan pek çok çalışma ön sevişme ve seks sırasında kadınlar ile erkeklerin farklı uyarıldığını gösteriyor. Ancak bu farklılık doruk noktasındayken söz konusu değil.

Erkeklerin büyük bir çoğunluk her ilişkide orgazm olur

Hepimizin bildiği gibi orgazm olamayan kadınlar oldukça fazladır ama erkekler için bu çok sık yaşanan bir durum değildir. Erkeklerin yaklaşık yüzde 95'i her seks yaptıklarında orgazm oluyorlar. Bu oran kadınlarda % 65 civarında.