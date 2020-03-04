Kadın Olduğum İçin Hayat Bu Kadar Güzel….

Kadın olduğum için içimdeki yüksek dişil enerjiyi kullanmayı öğrendim ve bu sayede sezgilerime kulak vermeyi onlarla yaşayarak hayatı kolaylaştırmayı öğrendim. Erkekler ne yazık ki bu konuda geri planda kalıyorlar hatta iç güdü deyince arkasını dönüp gidecek çok kişi olabilir ama hayatta her şeyin mantık ve bilim olmadığını da artık bir çok kanalda öğreniyoruz.

Dengeye gelmek ve dengede olmak hayatımızdaki en önemli unsurlardan biridir, Feng Shui’de de hep bunu yapmak için uğraşlarımız. Dişil enerjimizi reddederek de dengeye gelmeyi bekleyemeyiz. İçgüdüler, duyular, yaratıcılık, büyütme, besleme, yaşarken o anda olmak, var olmak, iş birlikçiliği, dışa vurma ve enerjiyi içine alma hep dişil yanımızın etkisidir. İster kadın olalım ister erkek, yaşamada dişil ve eril enerjinin dengesini bulmadan saf mutluluğa ulaşamıyoruz.

Bunlara biraz da ben kızım sayesinde anne olmakla öğrendim. Özümüzde tabiî ki kadın olduğumuz için dişil taraf daha aktif ama bunu hayat şartları yüzünden kapatmayı ve tü-kaka demeye alışmışız. Oysa bunlar doğal ihtiyaçlar ve bizi mutluluğa taşıyan ögeler. Bu yüzden iyi ki kadınım ve kadın tarafımı yaşayabiliyorum…

Kadın olmak uzun çağlardan beri cadılık ve benzeri kötü nitelikteki enerjilerle bağdaştırılmış olup, şimdi kadın demek düşük bir varlık olmak gibi hissettiriliyor. Oysa kadın da erkek kadar eşit ve başarılı ve tamdır. Bunu yaşamak da yaşatmak kadar önemlidir. İyi ki kadınız.

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