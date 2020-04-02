Çin Astolojisinde 'Ejderha Ayı' Olan Nisanda Bizleri Neler Bekliyor?

5 Nisan : Bu ay başlayan etkiyi (geçtiğimiz aralıktan beri söylüyorum) şimdi tekrar özetlemek gerekirse 'tsunami' dediğimiz çok ciddi bir su enerjisi devreye girecek. Yılın zayıf metal etkisinden dolayı ve metali destekleyen toprak elementi olmadığı için ciğerlerde hastalık ortaya çıkmıştı, çünkü metal elementi nefes alma organlarımızı temsil eder. Metal aynı zamanda duygu olarak hüznü temsil eder. Şimdi bu çılgın gelen su enerjisi ile ne yazık ki bu durum çok daha ciddi bir noktaya yükseleceğe benziyor. Bu ne yazık ki nisan ayında koronavirüsün kendini ciddi bir şekilde hala var olduğunu ve bu yeni yaşam standartlarında yaşamaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Su elementi de duygu olarak korkuyu temsil etmektedir o yüzden bu ay şiddetli bir korku ve korkuya dayalı abartılı tavırlar ortaya çıkabilir.

Bu kadar ciddi su birleşimi tarihte incelediğimizde Titanik gemisinin batmasına sebep olduğu, şehirleri ortadan kaldıran tsunamiler olduğu gözlemlenmiştir. O yüzden oldukça dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Ayrıca ateş elementini tamamen devre dışı bıraktığını da dikkate alırsak uçak ile ilgi de kötü haberler alabiliriz.

Su taşkınlığı aynı zamanda bağımlılıkları temsil eder bu yüzden bu ay bağımlılıklara da yenik düşebiliriz. Özellikle alkolde ve alkolizm de artık ve sonuç olarak böbrek, karaciğer gibi sıkıntılar da ortaya çıkabilir.

Türkiye bir toprak elementi olarak, su elementi parayı temsil etmektedir. Birkaç keredir dediğim gibi bu enerjinin gelişi ile birlikte Türkiye para kazanmaya başlayacak olarak duruyor, bakalım bu nasıl olacak. Yıllık durum olarak bakarsak; haziran, ağustos ve aralık ayında hala fevri enerjiler gördüğümüz için yıl sonunda Çin ekonomisinden çekilip belki de fabrikaları Türkiye’ye taşımaya başlayacaklar bu da ilerleyen zamanda Türkiye ekonomisini kalkınacağı anlamına gelebilir. Bu gibi beklenmedik, ciddi ve güçlü olaylara işte gebeyiz.

Nisan ayında bu su enerjisinin kontrolden çıktığı günlere bakarsak; 11, 14, 15, 23, 26, 27 Nisan günleri olduğunu görüyoruz.

Su elementinin size iyi gelip gelmediğinden emin değilseniz lütfen bu günlerde kendinizi korumaya alınız.

Unutmayalım bu seneden başlayan bu çılgın etki hayatımızın bir parçası olabilir, yeni düzen kurulmaya başlıyor olabilir çünkü 2024 ile birlikte 9. dönem dediğimiz yeni döneme geçmiş ve o dönemin yaşamında olmaya başlayacağımız için şimdi geçiş dönemindeyiz. O yüzden belki de bu olanlar nasıl bitecek diye beklemek yerine yeni sisteme hızlıca adapte olmak çok daha hayat kolaylaştırıcı olabilir.

Yeni dönem dediğimiz tabii ki de evde karantina halinde bir ömür yaşamak değil ama eğitim sistemi olsun para sistemi olsun yeni düzene geçiş yapmak. O yüzden sabırlı olun ve ne kadar hızlı adapte olursanız o kadar kazançlı olacağınızı unutmayın derim.

Aynı zamanda bu ay ejderha burcu olduğu için penaltı dediğimiz bir sıkıntıya daha açıktır. Penaltı kişisel olduğu zaman kişinin kendi kendini bir belaya soktuğu anlamına gelir. Virüs gibi global konulara baktığımızda ise fevri bir artış, sıkıntı, kaosu temsil edebilir.

Bu günler ise; 7,19 Nisan ve 1 Mayıs günleridir.

Yılla günün çatışma içinde olduğu günler yine önemli olaylar için oldukça düşük enerjili olduğu için lütfen bugünleri de not alın: 9, 21 Nisan ve 3 Mayıs .

Ay ile günün çatışma günleri de oldukça sıkıntılı çünkü ejderha yang topraktır ve çatıştığı burç olan köpek de yang toprak olduğu için korkutucudur. Kişisel tehlikeleri ve sıkıntıları temsil edebilir. Bu günler: 13, 25 Nisan'dır .

Biraz da iyi günlere bakalım; 12, 16, 24, 28 Nisan!

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