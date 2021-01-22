Yanlış Yerde Utanma ve Yanlış Yerde Gurur Duyma Hastalığı

17 yaşındaki öz yeğenine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan amca O.Ç. tutuklu yargılandığı davada serbest bırakıldıktan sonra mahkeme çıkışı davul zurnayla karşılanmıştı. Tecavüze maruz kalan Z.Ç. ise yaşadığı derin acılar nedeniyle üç kez intihar girişiminde bulunmuştu.

BELKİ DE BİZ UTANMAYI BİLMİYORUZ.

Yalan söylerken, kadınlara ve çocuklara şiddet uygularken ve TECAVÜZ ederken, hırsızlık ve yolsuzluk yaparken, kavga edip tüm apartmanı ayağa kaldırırken veya el alem ne der putuna tapınırken utanmıyoruz.

Ama haksızlıklara isyan etmeye, “Bu yanlış, yapamazsınız” diye haykırmaya, partnerimize, annemize, babamıza veya dostlarımıza “Seni seviyorum” demeye, romantik bir erkek olmaya, çiçek almaya veya misafir odasını kullanmaya utanıyoruz.

Bu YANLIŞ YERDE UTANMA VE YANLIŞ YERDE GURUR DUYMA HASTALIĞI'mız nedeniyle öfkeli ve mutsuz oluyoruz, vicdansız ve sevgisiz oluyoruz. Ama aslında unuttuğumuz asıl şeyin yani tüm bunların bir SEÇİM olduğunu, yaptığımız ve sessiz kaldığımız her şeyden SORUMLU olduğumuzu ve TECAVÜZ'ün en büyük insan hakları ihlallerinden biri olduğunu UNUTUYORUZ...

ARTIK UNUTMA TÜRKİYE, HER ŞEYİ HATIRLA VE VİCDAN MUHASEBENİ YAP, çok geç olmadan...