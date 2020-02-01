Seks Süresi Nasıl Uzatılır?

Oysa gerçek olan iyi seksin uzun seks anlamına gelmediğidir. Seksin ne kadar sürmesi gerektiği konusunda kesin bir belirleme yapılamaz. Mutlu ve sağlıklı bir cinsel yaşam için önemli olan partnerlerin cinsel ve ruhsal olarak tatmin olmasıdır. Bu tatmini sağlayacak sürede seks yapmak güçle değil, bedensel ve zihinsel kontrolle ilgilidir.

NEDEN SEKS YAPILIR?

Her çiftin seks ihtiyacı zamana ve koşullara göre değişir. Çiftler seks yapma rutinlerini değiştirerek ve farklı şeyler deneyerek, daha renkli ve tutkulu bir ilişki yaşayabilirler. Birbirlerine fazla zaman ayırdıklarında sadece fiziksel değil, duygusal seksin de tadına varabilirler. Seks yaparken sadece fiziksel haz değil, duygusal haz almak da önemlidir. Çünkü her ne kadar aksi düşünülse de insanlar sadece fiziksel zevkler için seks yapmaz. Bazen sadece sevildiklerini, arzulandıklarını, değerli olduklarını ve bir başkasının onlara değer verdiğini hissetmek için seks yaparlar.

CİNSEL YANIT DÖNGÜSÜ NEDİR?

“SEKS YAPMAK”; kendini ve ötekini bilerek, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir “PERFORMANS HEDEFİ KOYMADAN”, kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan, zamandan koparak, yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak, haz alıp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir “ARMAĞAN GİBİ” paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalıp, orgazm olabilme bilim ve sanatıdır.

Bu sanat cinsel uyarılma ile başlayıp boşalma ya da orgazmla sonuçlanan sürece cinsel yanıt döngüsü adı verilir ve beş evrede gerçekleşir:

1) CİNSEL İSTEK EVRESİ (ŞEHVET)

2) CİNSEL UYARILMA EVRESİ (ÖNSEVİŞME),

3) PLATO EVRESİ (SEVİŞME VE KOİT),

4) BOŞALMA VE ORGAZM EVRESİ,

5) ÇÖZÜLME EVRESİ (CİNSEL DOYUM - CİNSEL TATMİN).



Cinsel istekle başlayan uyarılma evresi, cinsel gerginliğin ve erotik duyguların yoğunlaştığı plato evresi ile devam eder. Plato evresi, cinsel ilişkinin en aktif zamanlarından biridir. Bu evrenin devamında boşalma veya orgazm evresine ulaşılır. Diğer bir deyişle, daha önceki iki evrede artan gerginlik bu evrede yerini rahatlamaya bırakır. Çözülme evresinde ise artık tüm gerginlik kaybolmuştur.