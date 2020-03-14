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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Cem Keçe>Korona Kaygısının Dayanılmaz Ağırlığı
Mahmure
14.03.2020 - 10:12, Son Güncelleme:

Korona Kaygısının Dayanılmaz Ağırlığı

Cem Keçe
Cem Keçe
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Cem Keçe
Cem Keçe
Korona Kaygısının Dayanılmaz Ağırlığı
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"Tetikte olmanız için içinizden gelen bir uyarı olan 'endişe', yaklaşan gerçek bir tehlike için sizi uyarır ve tehdit ögesi ile baş etmeniz için panik yapmadan önlemler almanızı sağlar. "

Dost olan endişe sizleri çözümler ve stratejiler üretmeye yönlendirir. Dost olmayan ve kontrolden çıkan endişe olarak bilinen 'kaygı' (anksiyete) ise, sizi tekerleğin içinde dönen hamster gibi yapar, sürekli aynı gerçek dışı döngüde dönüp durursunuz ancak hiçbir gerçekçi çözüm üretmezsiniz.

Ilımlı duygusal bir stres yaratan endişe kafanızın içinde, daha ciddi bir duygusal stres yaratan kaygı ise bedeninizde gerçekleşir. Kaygı ataklarının en iyi ilacı kendi çarpık gerçeklik algınızın yerine gerçek gerçekliği ve bilimsel verileri hakim kılmanız ve beden farkındalığınızı arttırmanızdır. Bu nedenle corona virüs salgını hakkında bir fikriniz ve bilginiz yoksa doğru kaynakları okuyarak bilinçlenmelisiniz.

Unutmayın, bilgisizlik sizde daha fazla korku ve kaygı yaratır. Lütfen asılsız haberlere inanmayın, gereksiz kaygıya sürüklenmeyin, önlem alın ama panik olmayın. Hayatınızı felce uğratan corona virüs değil gereksiz panik ve bilgisizlik olacaktır.

Ve son olarak, bir süre normal günlük hayatınızı yaşamaya devam edemezsiniz ama hem rehavete düşmeden hem de paniğe kapılmadan sağlığınız için gerekenleri yapabilirsiniz. Bilim ve sağlıkla kalın lütfen...

https://www.instagram.com/drcemkece/

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Cem Keçe
Cem Keçe
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