İzmir'e...

Deprem sonrası süreçte lütfen duygularınızı kontrol etmeye, bastırmaya ve inkar etmeye çalışmayın, yaşamdan kopmayın, sorumluluklarınızı yerine getirin, yaşadığınız ana odaklanın, duygularınızı kabul etmeye ve hissederek yaşamaya çalışın. Çünkü size şu an acı veren negatif duygularınız misafirinizdir, onları ev sahibi gibi görmeyin, deprem öncesi hayatınızın rutin ve pozitif davranışlarına geri dönün, böylece negatif duygularınız değişecek ve zamanla dönüşecektir.

Yani hem negatif duygularınızı kabul edin hem de eski rutin ve pozitif davranışlarınızla yeni ve pozitif duygular yaratın, eski rutin ve keyifli sosyal yaşamınıza en kısa zamanda tekrar geri dönün, negatif duygularınıza yol açan koşulları bir an önce değiştirin.

Değiştirilebilir koşulları değiştirin, değiştirilemeyecek olanları kabul edin, kendinizle, sevdiklerinizle, hayatla ve hayatın sunduklarıyla kavga etmeyin. İşte yapacağınız bu şeyler acınıza, üzüntünüze, öfkenize ve çaresizliğinize çok iyi gelecektir. Unutmayın yaptıklarınızla, davranışlarınızla, seçimlerinizle, konuşmalarınızla ve bakış açınızla duygularınızı siz yaratıyorsunuz.

Bir an önce iyi ve güzelden yana olun, en hızlı biçimde zihninizdeki negatif döngüden çıkmak için gerçek dünyada sorumluluk alın, kendinizi bırakıp acı denizinde boğulmaktansa, en kısa sürede sorumluluklarınıza sahip çıkın, acı ve keder gibi negatif duygularla başa çıkmanın en yapıcı yolu budur, evinizi, eşinizi, çocuklarınızı, sevdiklerinizi ve işinizi ihmal etmeyin, çalışıyorsanız vakit kaybetmeden işinize ve eski pozitif rutinlerinize geri dönün.

Ölüm ve deprem gibi yaşam gerçekleri değişmeyecek bir gerçektir, acı, üzüntü veya matem gibi negatif duygular ise kaçınılmazdır, bu gerçekleri kabul edin ve bunların arkasına saklanmadan eski pozitif rutin hayatınıza ve sosyal yaşamınıza geri dönün ve sorumluluklarınızı yerine getirin. Unutmayın pozitif duygularınız pozitif ve rutin deneyimlerinizle ve tekrarla geri gelecek ve en kısa zamanda kalbinizin tekrar misafiri olacaktır...

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