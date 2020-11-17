İhanete Uğrayan Kadının Kılavuzu

Sadakatsizliğin bir sonucu olan ve 'yalan rüzgarı' olarak bilinen aldatma ise, sadakatsizlik kararı ve seçimi sonucu kaçınılmaz olarak ortaya çıkan dürüstlük dışı eylemlerdir, söylemlerdir ve partnerler arasındaki ilişkiyi tehdit edebilecek nitelikteki 'sırların partner tarafından öğrenilmesi durumunu' ifade eder. Yani partnerinize yakalanmadığınız sürece 'sadakatsiz' olursunuz, yakalandığınızda 'aldatmış' olursunuz. Sadakatsizlik 'kişisel' ve gayriahlaki bir tutum, bir niyet, aldatma ise 'ilişkisel' ve yıkıcı bir sorun, bir sonuç, bir eylemler bütünüdür...

Nilgün ve Levent çifti...

Aldatma, zor kapanan ama izi hep kalacak olan bir yaradır ve tam olarak iyileşmezse sürekli kanar. Nilgün de, kocası Levent’i affederken, “Bu yara hiç kapanmaz ama kızım için affetmem gerek”, diye düşünmüştü. Aldatılmak bir kadın olarak gurunu kırmış, bir eş olarak güvenini yerle bir etmiş olsa da kararını bir anne olarak vermişti. Tüm bunlar yaşanmadan önce ne kadar da mutlulardı ya da o öyle sanıyordu. Gerçekten mutlu olsalar Levent onu aldatır mıydı? Bundan sonra ne olacaktı? Kocasına tekrar güvenebilecek miydi? Bir kere yapan yine yapar korkusuyla mı yaşayacaktı? Bu örnekteki gibi, aldatılan çoğu kadın benzer bir kararsızlık yaşıyor ve sonunda da pişman olacağı bir karar verebiliyor. Oysa, aldatma krizini doğru yöneterek bu krizi zarar görmeden ya da en az zararla atlatmak mümkün…

Her şey bitti mi?

"Her şey bitti mi?" sorusunun cevabı sizin ve eşinizin her şeyin bitmesini isteyip istememenize bağlıdır. Bazıları için aldatma geri dönülmez bir yolken, bazıları için atlatılabilecek bir sorun, aşılabilecek bir engel olabilir. Kimi ilişkilerde aldatma ölümcül bir darbe, kimilerinde de ilişkiyi gözden geçirerek olumlu değişiklikler yapmayı sağlayan bir uyarı sinyali gibidir. Aldatma sonrasında yaşanacaklar, aldatmanın nedeniyle doğrudan ilişkilidir. Sadece cinsel nedenlerle bir kaçamak olarak yaşanan aldatma ile bir süredir devam eden duygusal bir aldatma ilişkisinin sonuçları farklı olacaktır. Aldatma sonrasında ya siz ilişkinizin sona ermesine karar verebilirsiniz ya da eşiniz zaten sona ermesini istediği için aldatmış olabilir.

Devam etmek için…

Eşiniz pişman olmuş sizden af dilemiş, siz de bitirmek istemediğiniz için ilişkinize son vermemiş ama nasıl devam edebileceğinizi bilmediğiniz için endişeleniyor olabilirsiniz. Bu süreci daha kolay geçirebilmek için aşağıdaki sekiz adımlı kılavuzdan yararlanabilirsiniz.

1- İç sesinizi dinleyin

Aldatmayla ilgili bugüne kadar duyduğunuz her şeyi unutun. Aldatan-aldatılan, suç-ceza ikilemlerine düşmeyin. Aldatma hakkındaki tüm genellemeleri ve kalıpları bir kenara atın. Çünkü bunların koşullandırdığı duygular sizi hiç istemediğiniz yanlış kararlara yöneltebilir. Durumun sadece size ve ilişkinize özel olduğunu düşünün. İçinizden gelen sesi dinleyin ve hayatınızın bundan sonrasında ne yapmak istediğinize odaklanın.

2- Affedin ve unutun

Bu söylendiği kadar kolay olmayabilir ama eşinizle birlikte devam etme kararını verdiğinize göre bunu siz de istiyorsunuz demektir. Yapılanı onaylamak anlamına gelmeyen ama yapılanın verdiği acıyı hafifletmek için gerekli olan affetmek, olup bitmiş ve değiştirilemeyecek olayların içinizi kemirmeye devam etmemesi için yapabileceğiniz en iyi şeydir. Affetmek, mutluluğunuz için eşinize vereceğiniz bir hediye olacaktır.

3- Suçlamak yerine anlamaya çalışın

Aldatmayı bir suç, eşinizi bir suçlu, kendinizi de mağdur olarak görmeyin. Eşinizin bunu neden yaptığını anlamaya çalışın. Onun kendini ifade etmesine ve nedenlerini anlatmasına fırsat verin. Eşiniz de aldatmanın gerçek nedeninin ne olduğunun farkında olmayabilir ve bunları birlikte konuştuğunuzda farkına varabilir. Yolunuza nasıl devam edeceğinize karar vermek için her şeyi tüm ayrıntılarıyla konuşarak ilişkinizin büyük resmini ortaya çıkarın.

4- Nedenlerin ve sonuçların sorumluluğunu paylaşın

Aldatmanın nedenlerini tarafsız olarak değerlendirin ve kendi payınıza düşen sorumluluğu üstlenin. İlişkinizde yaşanan her şeye eşinizle karşılıklı etkileşiminizde, neden-sonuç ve etki-tepki süreçleri içinde, her ikinizin de dahil olduğunuzu unutmayın. İlişkinize başlarken, sorunlar yaşarken ya da mutluyken de hep iki kişiydiniz; ilişkinizi yönlendirme ve rotasını belirlemede de ortak sorumluluğa sahipsiniz.

5- Yapıcı olun

İlişkinizdeki sorunları ve nedenleri belirlediğinize göre, artık sıra bunların değiştirilmesine ve düzeltilmesine geldi. Bunun için sizin eşinizden, onun da sizden beklentilerini açıkça konuşarak birbirinizin isteklerini ve değişmesini istediğiniz davranışlarınızı listeleyin. Sorunlarınızı çözüme kavuşturmak üzere bu beklentileri ve değişiklikleri yerine getirmek için yapıcı ve somut adımlar atın. Bu süreçte yapacağınız eleştirilerin de olumlu ve yapıcı olmasına dikkat edin.

6- Tekrar güvenin

İlişkinizde aldatmanın en fazla etkilediği şey eşinize olan güveninizdir. Ona tekrar güvenmeniz elbette çok kolay ve kısa sürede olmayacaktır. Ancak “Bir kere yapan yine yapar” anlayışına takılı kalmadan eşinizin hatasından ders aldığını düşünerek ona tekrar güvenmek için çaba gösterin. Elbette burada asıl iş eşinize düşecek ve güveninizi tekrar kazanmak için çaba harcaması gerekecektir ama siz de yersiz şüphelere kapılmadan ve sürekli dedektiflik yapmadan eşinize bu konuda yardımcı olun.

7- Cinsel yaşamınızı ihmal etmeyin

Mutlu bir ilişki, duygusal ve cinsel mutluluğun birlikteliğiyle mümkündür. Eşinizle duygusal sorunlarınızı çözmeyi bekleyerek cinsel yaşamınızı ihmal etmeyin. Aksi halde bir yeri yaparken bir yeri yıkabilirsiniz. Romantizm ve tutkuyla yaşayacağınız cinsellik, duygusal bağlılığınızı güçlendiren önemli bir faktör olarak ilişkinizdeki sorunların çözümüne de olumlu yansıyacaktır.

8- Evlilik terapisi desteği alın

Eşinizle ilişkinizi sürdürmek birlikte çıktığınız bu yolda ihtiyacınız olan ilk şey bunu yapmaya istekli olmanızdır. Yukarıdaki örnekteki gibi yalnızca çocuklarınız için istemeniz yeterli olmaz. Ancak bu isteğe sahip olduğunuz halde yaşadıklarınızın etkisini üzerinizden atamamış olabilir ve kendinizde yeniden başlama gücünü bulamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, desteğe ihtiyacınız olacaktır ama bu desteğin nesnel ve tarafsız bir bakış açısıyla verilmesi önemlidir. Dolayısıyla eş, dost, akraba çevresi yerine, bu konuda uzman bir evlilik ve çift terapistinden destek alabilirsiniz.

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