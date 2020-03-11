Corona Virüs İçin Panik Yapmayın Önlem Alın

HAYATI FELCE UĞRATAN VİRÜS DEĞİL GEREKSİZ PANİKTİR!

Corona virüsü salgını konusunda bilinçli olmak en etkili korunma yöntemidir. Hastalık, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm görülebilmektedir. Hastalığın kuluçka süresi, yani virüs vücuda girdikten sonra tipik belirtiler ortaya çıkana kadar geçen süre 2 ila 14 gündür. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız tarafından da açıklanan 14 gün kuralı önlemlerine uyulması son derece önemlidir. Unutmayın, hayatı felce uğratan virüs değil gereksiz paniktir! 26-29 Mart 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenleyeceğimiz CİSED 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi için bir iptal durumu söz konusu değildir. Türkiye’deki kongrelerin iptal edilmesi konusunda Sağlık Bakanlığımız tarafından herhangi bir resmi açılama yapılmamıştır. Sağlık Bakanımız iki gün önce uluslararası biyoteknoloji kongresi ödül törenine katılmış ve konuşma yapmıştır. Ülkemizde corona virüsüne ilişin bir olağanüstü hâl ilan edilmemiştir. Bu nedenle futbol maçları oynanmakta, uçak, metro ve otobüs seferleri devam etmektedir, havaalanları, tren ve otobüs terminalleri, tüm eğlence mekanları, hastaneler, müzeler, meydanlar ve AVM'ler açıktır, üniversiteler ve okullar eğitime devam etmektedir. Ülkemizde hiçbir karantina uygulaması yapılmamaktadır. Türkiye’de corona virüs salgını tespit edilmemiştir. Yurtdışından katılımcının ve konuşmacının olmadığı kongremize ülkemizden 500 kişi katılacaktır. Özetle korkulacak ve panik yapılacak bir durum söz konusu değildir. Kongremize katılacak olanların güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Gerçek bir risk olması durumunda gereken önlemleri alacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Şu anda ortada dolaşan ‘Türkiye’deki tüm kongrelerin Sağlık Bakanlığımızca iptal edildiğine dair’ asılsız haberlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Çünkü okullar, stadyumlar ve AVM’ler gibi insanların yoğun temasta olduğu alanlara bir kısıtlama getirilmezken ulusal düzeydeki bilimsel kongrelerin iptal edilmesi bir önlem değil panik sebebi olur. Her türlü sorunuz için CİSED Whatsapp Hattı’ndan (0.555.274 41 97) bize ulaşabilirsiniz. Güven ve keyif içinde gerçekleşecek ve bilimsel bir şölen havasında geçecek olan kongremizde görüşmek üzere.

SAĞLIK BAKANLIĞI 14 GÜN KURALI

Son 14 gün içerisinde corona virüsü olan ülkelerden gelinmesi halinde Sağlık Bakanlığı tarafından uyulması gerektiği bildirilen kurallar şöyledir:

Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkmayın. Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmayın. Ziyaretçi kabul etmeyin. Ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Mümkünse ayrı tuvalet kullanın. Ayrı tabak ve bardak kullanın. Evde de tıbbi maske takın.

Corona virüsünden korunmak için alınması gereken aşağıdaki önlemlere dikkat edilmesi son derece önemlidir.

Virüs 10 dakika boyunca ellerde yaşar, bu nedenle el hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Tokalaşma, öpüşme ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır. Kumaşlara bulaştığında Corona virüsü 9 saat kalır, bu yüzden kıyafetleri yıkamak veya iki saat güneşe maruz bırakmak onu öldürmek için yeterlidir. Virüs 26-27 derece sıcaklığa maruz kaldığında öldüğü için sıcak bölgelerde yaşayamamaktadır. Ayrıca sıcak su ve sıcak içecekler içmek ve güneşe maruz kalmak yeterince iyidir. Tuzlu ılık su ile gargara yapmak virüsü bademciklerde iken öldürür ve akciğerlere geçmesini önler. Antibiyotikler virüslere etki etmez, bu nedenle bilinçsiz antibiyotik kullanımından kaçının. Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın. Corona virüsü, boyutları büyük bir virüstür, herhangi bir maske bile virüsün girişini engeller Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

14 GÜN KURALI CİNSEL HAYATINIZDA DA GEÇERLİDİR

Corona virüsünün bulaşma yolu, solunum damlacıkları veya temastır. Bu nedenle cinsel yaşamda da 14 gün kuralına uyulması gereklidir. Risk varsa 14 gün öpüşmeyin sevişmeyin ve seks yapmayın! Corona virüsü doğrudan cinsel ilişki yoluyla bulaşmıyor ancak cinsel ilişki sırasındaki yakın temas hastalığın bulaşma riskini arttırdığı için corona virüsün yaygın olduğu yabancı ülkelerden gelen, corona virüsü taşıyanlarla temas eden veya virüs taşıyor olma olasılığı olan kişilerin 14 gün boyunca herhangi bir cinsel temastan kaçınması gereklidir. Corona virüsüyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili resmi kurumlardan yapılan açıklamaların dışındaki söylentiler dikkate alınmamalıdır. Hastalıkla panik yaratarak değil, önlem alarak mücadele edebiliriz.

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