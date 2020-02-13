Sevene Her Gün Bayram

Mesela doğum günleri, yıldönümleri hakikaten özel günlerdir. Sadece sizin özel gününüzdür ve en azından bir gün olsun dünyanın merkezi olabilme şansını yakalar, şımarma hakkınızı sonuna kadar kullanabilirsiniz.



Yıl başını, bayramları bile bir nebze anlayabiliyorum. Birbirimizden iyice kopuk, bireysel yaşadığımız bu devirde ailenin, dostların bir araya gelebilmesi için güzel fırsatlar.



Ancak, Sevgililer Günü için aynı duyguyu beslediğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü komik bir manzara. Kuyumcularda sıra bekleyen, çaresizce hediye seçmeye çalışan erkekler… Ya da bir restorana gidiyorsun. Yan yana dizilmiş masalarda karşılıklı oturan çiftler… Metazori bir eğlenme durumu.;



Yine de her özel gün, iyi niyetinizi paylaşmak için bir bahanedir. Yılın diğer 364 günü boğazınıza takılmış bir çift tatlı söz o gün sizi yormadan dilinizden dökülüverir. Bu günlerde biraz esner insan, inciler kolay kolay dökülmez. Diller tutulsa bile şarkılar tercüman olur, cep telefonu mesajları, e-mailler konfor sağlar bir küçük paylaşıma.



Sevgililer Günü için daha görkemli beklentileri olanlara ancak akıl fikir dileyebilirim. Hani biraz sıradan olacak ama, hele ki tam da şu anda 110’dan “Özledim Seni” parçasını dinlerken, hangi hediye seven biri için “özledim seni” gibi bir cümleden daha kıymetli olabilir?



Bugün sevdiğinize hediye alın ya da almayın; yanına bir çift güzel söz iliştirmeyi ihmal etmeyin. İleride yollarınız ayrılabilir, canınız çok yanabilir, hatta birbirinizi görmezden gelebilir, hediyeleri çöpe atabilirsiniz. Tüm bunlar da sevdaya dahil.

Ama inanın bana, sevdiğinizin güzel sözlerini asla unutmayacaksınız.

Sözler, çok pahalıdır. O yüzden kolay kolay dile gelmezler.



Bugün salın gitsin!