Korona Günleri Öyküleri -1

Kulaklarında sadece senin duyabildiğin bir şarkı çalmadıysa ‘seviştim’ diyebilir misin?

Ya da diline serseri bir şiir dolanmadıysa?

Bizim gibiler her dokunuşta ya birbirini yeniden yaratır ya da yeni bir şey yaratır.

Ama asla boşa ter dökmez.

Biz seninle Balat’taki o sevimsiz otelin en üst katında çok ter döktük. Kırık dökük simitçi arabasında eskiler satan kadının sesi karışıyordu sesimize.

Ne yani! İçimdeki feministin, ardında bıraktığı adamı merak etmediğini mi düşünüyorsun?

Yanılıyorsun.

Diz yordamıyla yeni yetme ergenler gibi aradığın o noktayı bulduğunda kulağında hangi şarkının çaldığını çok merak ediyorum.

Dakikalar içerisinde sakalları çıkan yanakların tenimde dolanırken dilinden hangi mısraların döküldüğünü duymak için ölebilirim.

Belli ki çoğunu unuttuğun türlü pozisyonu bir sevişmeye sıkıştırabilmek için, kolunu bacağını nereye koyacağını bilemezken, oyundan oyuna koşarken, söyle bana, hangi romanın kahramanıydın?

O kot pantolonu üzerimden çıkaramamış olmanın sıkıntısını kışkırtıcı bir keyfe dönüştürdün. Aferin. Peki ya senin nükleer reaktör ne diyor bu işe?

Ben sana söyleyeyim ne dediğini. ‘Hayatın kontrol odasında oturup, hem dümeni hem şeyini aynı anda tutamazsın’ diyor. ‘Sal içindeki arsız akışkan veledi’ diyor. Gitmeden şu hayata bir şarkı, bir şiir ya da ne bileyim bir roman bırak…’ diyor.

Sana söylemiştim; bizim gibiler her dokunuşta ya birbirini yeniden yaratır ya da yeni bir şey yaratır.

Ama asla boşa ter dökmez.

Biz seninle Balat’taki o sevimsiz otelin en üst katında çok ter döktük. Kırık dökük simitçi arabasında eskiler satan kadının sesi karışıyordu sesimize.

Şu zamansız acemiliğini seyretmek çok keyifli olsa da, hadi kalk artık yığıldığın koltuktan.