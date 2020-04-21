Korona Virüs Salgını ile Mücadelede Eşlere Tavsiyeler

7’den 70’e herkes bu değişikliklerle, içinde bulunduğumuz stres faktörleri ile başa çıkmayı öğreniyor. Hem hastalıkla ilgili kaygılı bir süreçte bir hem de normal rutinin dışında dört duvar arasında geçirilen bir yaşamın çiftler arasındaki ilişkileri de zorluyor.

Ne kadar süreceğini bilmediğimiz evlerimizde kaldığımız bu süreçte duygu durumu değişikliklerini ortaya dökmenin ve ilişki sorunlarımızı tartışmanın zamanı olmadığını bilmek son derece önemlidir. Bazı durumlarda çiftler arasındaki tartışmalar sadece can sıkıntısından bile doğabiliyor. Sosyal izolasyon yaşadığımız şu dönemde; iş stresinin de aynı zamanda eve taşınması ile birlikte online çalışma düzenine alışmak ve gündelik rutinlerin yeniden şekillenmesi ile birlikte belirsizlik durumu sonucunda kaygı oluşması oldukça normal. Özellikle de Türkiye ve dünyadaki gündemi takip ederken aldığımız her kötü haber sonucunda stres seviyemiz yükseliyor. Ölüm kaygısına kadar götürebilecek düzeyde bir kaygı, bizde geçmişte yaşadığımız travmaları tetikleyebiliyor. Yeterince sosyalleşemiyor olmak, sevdiklerinden uzakta olmak stresin reaksiyonlarını artıyor olacağından panik atak bozukluk, anksiyete kaygı bozukluğunu da beraberinde getiriyor.

Tartışmalar nelere sebep oluyor?

Kaygı yükseldiğinde yaşanan bütün semptomları çiftler şu dönemde ilişkileri arasında problem olarak yaşayabiliyor. Peki bu semptomlar nelerdir?

Stres, tahammülsüzlük, daha şüpheci ve dolayısıyla suçlayıcı eğilimde olmak, somatik belirtiler yani kalp çarpıntıları, nefes alamıyormuş gibi hissetmek, uykusuzluk, içe kapanma, motivasyon düşüklüğü, keyifsizlik, iştahsızlık veya daha fazla yemek yeme ihtiyacı, cinsel isteksizlik beraberinde bedensel hoşnutsuzluk problemleri yaşayabilirler.

Unutulmamalıdır ki bu gibi durumlarda endişelerimiz arttığı için bağışıklık sistemimiz, zihinsel kapasitemizi ve ruh sağlığımız bozulmaya başlar.

Peki neler yapmalıyız?

Bu gibi durumlarda sesin yükselmesi veya tartışmalara yol açabilecek hassas konuları konuşmak gibi yaygın iletişim tuzaklarından kaçınmalıdırlar. Bu olağanüstü durumun farkında olarak birbirlerine her zamankinden daha fazla anlayış, ilgi, sevgi ve takdir göstermek için fırsatlar aramalılar ve birbirlerinin duygularına saygı göstererek destekleyici olmalılar. Bu süreci, umutlarını ve hayallerini geliştirmek ve ilişkilerini derinleştirmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirme şansını da kaçırmamalılar. Peki evde küçük ama etkili olarak neler yapmalıyız?

Öncelikle bilgi kirliliğinden ve aşırı bilgiden dolayı zihinsel meşguliyetten uzak durmalıyız.

Çiftler arasında, ortak bir şeyler yapılacaksa daha çok eğlenceli şeyler tercih edilmelidir.

Birlikte eğlenilebilecek aktiviteler yapılmalıdır. Örneğin yemek yapmalı, film izlemeli, müzik dinlemelidir.

Çiftler birbirlerine özel alan tanımalıdır. Birisi televizyon seyrederken diğeri de evde bir yeri düzenlemekle uğraşırsa birbirlerine alan açabilir. Böylelikle de ilişkilerinde nefes alma fırsatı bulurlar.

Cinsellik dahil birbirlerini iyi hissettirecek her eylem, kişilerin ilişkilerini canlı tutmakta faydalıdır.

Her gün kendinize yalnız kalacağınız bir süre belirleyin ve kendinizle baş başa kalın. Birbirinizin bireysel alanına saygı gösterin.

Partneriniz ile ev işlerini iş bölümü yaparak paylaşın.

Koronavirüs stresi ile baş ederken kendinize "endişelenme süresi" tanıyın, korona salgını için endişelenecekseniz gün içinde kendinize beş dakika ayırın.

Kaygılarınızla ilgili duygularınızı düşüncelerinizi bir kağıda yazın. Bunu her gün, aynı saatte yapın.

Gündelik yaşamımızı ev içerisinde olabildiğince rutinlerimizi bozmadan sürdürün. İyi beslenin ve iyi uyuyun.

Sevdiklerinizle telefonla veya görüntülü görüşün etkinlikler planlayın.

Yoga ve meditasyon gibi gevşeme tekniklerini kullanabileceğiniz spor ve egzersiz yapın.

Son olarak, güzel günler gelecek, buna inanın.

Çok okuyun, çok sevin, iyi insan olmaya gayret edin. Sevgi çok büyük bir enerjidir, unutmayın.