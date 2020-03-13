Koronavirüs ve Gebelik

Gebelerde hastalık daha mı ağır seyreder?

Şu ana kadarki yayınlardan bildiğimiz kadarıyla, gebe kadınların bu enfeksiyona karşı ekstra bir yatkınlığı olduğuna dair veri yok. Gebelikte oluşan bazı fizyolojik ve bağışıklık sistemiyle ilgili değişiklikler,onları genel olarak viral hastalıklara karşı daha yatkın hale getirebilir.Yine genel topluma göre şiddetli hastalık , morbidite ve mortalite riski daha artmıştır.Geçmişte bu durum SARS-CoV ve MERS-CoV enfeksiyonlarında gözlenmiştir. Ancak bu virüslerin COVID-19 enfeksiyonuna göre mortalite oranlarının çok daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Ayrıca İnfluenza yani basit grip enfeksiyonun da gebelerde,normal topluma göre aynı şekilde daha şiddetli geçirilebilme olasılığı vardır.

Gebe kadınların da el yıkama ve hasta kişilerle teması kesme, kalabalık ortamlardan uzak durma gibi, her yıl grip salgını dönemlerinde uyguladığımız genel önlemlere uyması yeterlidir.

COVID-19 Enfeksiyonuna yakalanan gebe kadınlarda, gebelik sonuçları olumsuz etkilenir mi?

Şu ana kadar bu konuda rapor edilmiş olumsuz gebelik sonucu bulunmamaktadır.Corona virüs ailesinde bulunan SARS-CoV ve MERS-CoV ile ilişkili olarak gebelik kayıpları geçmişte görülmektedir, ancak bu virüslerin virulanslarının (zarar verme potansiyellerinin)aynı olduğuna dair henüz bilimsel veri yoktur.Hatta mortalite oranları daha yüksek olduğu için,teorikte potansiyel riskin daha az olduğu düşünülebilir.

Gebe sağlık personelleri için COVID-19 hastalarıyla ilgilenmek riskli midir?

Tüm sağlık çalışanlarının bu tür salgın dönemlerinde ve genel olarak enfeksiyonlardan korunmak için uyması gereken genel tedbirler bulunmaktadır.Özellikle yüksek riskli bazı işlemlerde(hastanın solunum yoluyla yakın temas içeren) çok mecbur kalınmadıkça,gebe sağlık personelinin COVID-19 enfeksiyonu hastalarıyla temastan uzak tutulması, şu anki bilgilerimizle iyi bir önlem gibi görünmektedir.

Gebelikte ve emzirmede anneden bebeğe virüs geçer mi?

Virüsün bulaşma yolu, damlacık enfeksiyonu, yani solunum yoluyla virüs içeren partiküllerin alınması şeklindedir.Ancak gebe kadınların virüsü vertikal yolla (yani solunum sistemi dışında doğum öncesi, sırası ya da sonrasında) bebeklerine geçirip geçirmeyecekleri hakkında yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır.Ancak sınırlı sayıda COVID-19 vakasında,doğan bebeklerin hiçbirinde yapılan testlerde corona virüse rastlanmamıştır.Aynı zamanda bebeğin içinde bulunda amnion sıvısı ve anne sütünde yapılan testlerde de virüse rastlanmamıştır.Dolayısıyla anneler bebeklerini emzirmeye devam edebilirler.

Ayrıca geçmişte SARCoV çalışmalarında, anne sütünde virüs olmamasına rağmen, koruyucu antikor bulunmuş olması, anne sütünün potansiyel olarak koruyucu değerini de bir kez daha ortaya koymaktadır.

Geçmişte MERS-CoV ve SARS –CoV ile ilgili yapılan az sayıda hasta içeren yayınlarda da vertikal geçiş (doğum sırasında bulaşma) olmadığı görülmüştür.

Umarım çok yakında bu panik havasından hep beraber çıkarak, normal hayat akışına döneriz, ancak bu arada hepimizin, bilimsel olan, doktorlar ve yetkililer tarafından yapılan uyarı ve önlemleri dikkate almamız ve bilimsel olmayan bilgiye güvenmememiz, asla kaynağını ve içeriğin güvenilirliğini sorgulamadan sosyal medya aracılığıyla bilgi paylaşmamamız dileğiyle,sağlıkla kalın.

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