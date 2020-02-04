Genital Herpes Enfeksiyonu

HSV tip 1 ve HSV tip 2 adı verilen virüsler enfeksiyona yol açabilir, ancak genital bölgede görülen sıklıkla HSV tip 2 enfeksiyonudur.HSV tip 1 ise daha çok ağız, dudaklar ve gözde enfeksiyon yapar.

ABD’de ortalama her 6 erişkinden birinde görülen bir enfeksiyondur.

Bulaşma şekli, cinsel ilişki sırasında herpes lezyonlarıyla olan cilt temasıdır. Ciltte görünen uçuk lezyonu olmasa bile kişi herpes virüsü taşıyor olabilir, dolayısıyla bulaştırma riski vardır.

Herpes virüsü bir kişiye bir kez bulaştıktan sonra vücudunda kalıcı olur. Omurilik yakınında bulunan sinir hücrelerine yerleşir ve herhangi bir uyaranla karşılaşınca tekrar sinir hücreleri yoluyla, vücuda ilk girdiği yere geri dönerek yeni lezyonlar oluşturur. Buna hastalık nüksü adı verilir ve nüks sırasında da başka kişilere herpes virüsü bulaştırmak mümkündür.

Virüs vücuda girdikten 2-10 gün sonra belirtiler başlar. Başlangıçta grip benzeri belirtiler, yani, ateş, bulantı, kas ağrısı, yorgunluk görülebilir. Herpes lezyonları genital bölge ya da kalçalarda içi sıvı dolu kesecikler şeklinde ortaya çıkabilir. Genellikle gruplar halinde görülürler ve etraflarında şişlik ve hassasiyet olabilir. İdrar değdiği zaman yanma olabilir. İlk enfeksiyon,2-4 hafta sürer. Sıvı dolu kesecikler patlayınca geride ülserler kalır. Daha sonra kabuklanıp, iz bırakmadan iyileşirler.

Enfeksiyon tekrarlayacağı zaman, virüsün vücuda ilk girdiği yerde kaşıntı, yanma, batma olur. Bel, kalça, bacak ağrısı görülebilir. Enfeksiyon nüksünde genellikle şişlik ve ateş görülmez, lezyonlar daha hızlı, 3-7 gün içinde kaybolur. Nükslerde lezyonlar daha az ağrılıdır. İlk yıl daha sık tekrar görülürken, zamanla nüksler azalır.

Belirtiler her hastada aynı olmayabilir, enfeksiyon kiminde hiç belirti vermezken, kiminde belirtiler çok şiddetli olur.

Enfeksiyon tanısı lezyonların gözle muayenesi ile konur. Eğer şüphe varsa lezyon sıvısından örnek alınarak virüs aranabilir ya da kanda virüse karşı oluşan antikorlara bakılabilir.

Enfeksiyon sırasında tedavi amaçlı kullanılan antiviral ilaçlar enfeksiyonun süresini ve şiddetini azaltır. Ayrıca bu ilaçlar,enfeksiyonun sık tekrarladığı hastalarda nüks sıklığını azaltmak için uzun süreli günlük kullanılabilir. Buna baskılayıcı tedavi adı verilir, nüksleri azaltmada ve enfeksiyonun başkalarına bulaşmasını engellemede etkilidir.

Enfeksiyonun bulaşmasını engellemek için kondom kullanılabilir, ancak kondom dışı alanlardan da lezyon bulaşabilir. Ayrıca görünen lezyon yokken de bulaşma riski vardır. Lezyonlara dokunduktan sonra elleri su ve sabunla yıkamak, lezyonların yayılma olasılığını azaltır.

Herpes tip 2 virüsü taşıyan kişilerin ,HIV virüsü kapma riskinde de bir artış olmaktadır. Baskılayıcı tedavi bu riski azaltmaz.

Eğer hamile bir kadında herpes virüsü varsa, bebeğe doğum kanalından bulaşma riski vardır. Aktif enfeksiyon varlığında sezaryen ile doğum yapmak bebeğe bulaşma riskini azaltabilir. Ancak emzirme konusunda bir kısıtlama yoktur. Bebeğe ancak lezyonlarla direkt cilt teması olursa virüs bulaşabilir. Bebeği emzirmeden önce ve sonra elleri bol su ve sabunla yıkamak gerekir. Eğer göğüste lezyon varsa, o göğüsten emzirmek önerilmez.

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