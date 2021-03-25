Erkekler de Ağlar

Kayınvalidesinin yanındayken oğlunun bir sebepten canı yanıyor, çocuk doğal olarak ağlıyor ve babaannesinin çocuğa verdiği cevap "Oğlum ağlama çünkü erkekler ağlamaz" oluyor. Akşam olup da bir araya geldiklerinde çocuk annesine bunu anlatıyor ve neden ağlayamayacağını soruyor.

"Erkekler ağlamaz" sadece yaşadığımız kültüre ait bir yargı değildir. Toplumların pek çoğunda ağlamak, duygularını gösterebilmek cinsiyetle eşleştirilir. Ne talihsiz bir tarihsel dönüşümdür ki, ağlamak bir güçsüzlük işareti ve kadınsı zayıflık olarak etiketlenmiştir.

Bu inancın tarihçesi çok da eski değildir. Eski literatürde, ortaçağa ait pek çok kaynakta, eski sanat eserlerinde ağlayan erkek tasvirleriyle karşılaşılır. Sanayi toplumuna geçişte cinsiyet rollerinin iyice ayrışmaya başlamasıyla erkeklerin elinden duygularını ifade etme hakkının alındığı ve rekabete zorlanmaya başladıklarını söylemek mümkün.

Erkeklik liginde, erkekliğin kanıtlanmasının fiziksel ve zihinsel güçle ilişkilendirilmesi duyguların ifade edilmesini saha dışına atmıştır ne yazık ki. Popüler kültürün de şişirmesiyle kadın ve erkek algısı fiziksel, duygusal ve zihinsel çizgilerle ayrıştırılmıştır. Gelinen noktada erkekler için, daha fazla suç işleme ve daha fazla intihar öyküsü var. Araştırmalara göre zorlayıcı duygunun dışa vurulamaması bu sonuçlarda en önemli etken.

Peki nedir bu ağlama?

Psikofizyolojik olarak bakıldığında, birey stres yaşadığında üretilen ACTH (Adrenokortikotropik hormon) yardımıyla fazla stresin gözyaşı kanallarından dışarı atılmasına yardımcı olan bir süreçtir.

Nöropsikolog Dr. Jodi DeLuca'ya göre gözyaşlarınız, bakmanız gereken bir şeyler olduğunun işaretidir. Özetle bir duygunun dışa vurumudur ve duygular sadece kadınlara değil erkeklere de aittir. Uzun yıllardır erkek danışanlarımının çoğunun yanımda ağladıkları için özür dilediklerine şahit olmuşluğum var.

Ben ne cevap veriyorum merak ediyorsanız?

"Rahat olun, bırakın sıkışmış duygularınız aksın. Erkeğin ağlaması doğal olmasaydı gözyaşı kanallarıyla yaratılmazdı" diyorum.

Sevgili erkekler kendinize ağlamak için izin verin lütfen