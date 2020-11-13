Son Trend: Yağ Transferi İle Meme Büyütme

Meme büyütme operasyonları, göğüslere hacim artırmaya veya asimetri sorununu çözümlemeye fayda sağlayan cerrahi girişimlerdir. Meme dokusundaki form kaybı, kilo alıp vermeye, hamilelik sonrası yaşanan problemlere bağlı olarak gelişebilir veya doğuştan göğüslerde küçüklük problemi yaşanabilir. Zaman içerisinde tüm bu saydıklarımıza ek olarak bir de yaş alma ve yerçekimi faktörü eklenince, göğüslerde gözle görülür bir küçülme ve sarkma meydana gelir. Tüm bu olası sorunları çözümlemek amacıyla farklı sorunlara çözüm sağlayan meme estetiği operasyonları yapıyoruz.



Memeye yağ transferi ise, memeye implant yerleştirilmesi yapılmadan, ortalama 1-2 cup meme büyüklüğü sağlayan bir estetik cerrahi girişimidir.



Öncelikle hastanın bölgesel yağlanma olan alanlarından liposculpture uygulaması ile yağları toparlıyoruz. Bu yağları bir işlemden geçirerek, hücreden zengin hale getiriyor ve meme bölgesine transferini sağlıyoruz.



Bu haliyle hem bölgesel yağlardan kurtulma, hem de arzu ettiğiniz alanın hacim kazanması sağlanıyor.



Memeye yağ transferinin avantajları

1-2 cup büyük meme boyutuna kavuşma

Yaşanan asimetri ve sarkma sorunlarına çözüm

Daha estetik ve sağlıklı gözüken göğüs yapısı

Kıyafetli ya da kıyafetsiz kendini daha iyi hissetme

Mevcut göğüs yapısından dolayı kaybolan özgüvenin tazelenmesi

Doğal gözüken, yapaylıktan uzak bir göğüs bölgesi

Formunda ve genç duran göğüsler.

Örümcek Ağı estetiği ve meme estetiği



Eğer memelerde hafif bir sarkma veya asimetri sorunu varsa ya da memelerin birbirinden ayrık durma durumu söz konusu ise, Örümcek Ağı estetiğinden faydalanarak bu sorunları da çözümlemek de mümkün. Yağ transferi uygulaması ile beraber yaptığımız bu işlemle, memelerin yer çekimine karşı gelmesine de zemin hazırlamış oluyoruz.



Yağ transferi ve meme implantları



Yağımız en değerli hazinemiz ve yağı hacim sağlamak istediğimiz her alana taşıyabiliyoruz. Eğer istediğiniz hacim sadece yağ transferi ile mümkün değilse, ayrıca implant da bu cerrahi müdahaleye dahil edilebilir. Bu haliyle yani hem yağ transferi, hem implant uygulaması yaptığımızda, gerçek anlamda dolgun, diri ve doğal gözüken bir meme yapısına kavuşmanız mümkün.



Bedeninize ve ruhunuza iyi bakın!



Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur- Doctor B