Yeni Normali Yanlış Anlayanlar

Olası ikinci dalga salgın endişesine karşı herkes duyarlı ve özenli olmaya çağırılıyor. Ki zaten bunların hepsini ülkece hepimiz gayet iyi biliyor ve yakından takip ediyoruz. Ancak görünüşe göre ya duyduklarımızı anlayamıyor ya da durumun ciddiyetini gayet iyi anladığımız halde pek de umursamıyoruz.

Hafta başından itibaren yavaş yavaş açılmaya başlayan mekanlar hepimize moral oldu. Sokakta yürüyebilmenin, bir bardak kahve alabilmenin ne kadar şahane bir şey olduğunu sevinçle anladık. Şu birkaç gün içerisinde gördüğüm kadarı ile işletmeler alınması gereken önlemler konusunda gayet ciddi ve özenli. Ancak müşteri tarafı sanki hiç salgın hastalık yaşanmamışçasına gayet kaldıkları yerden hayatlarına devam ediyorlar. Maalesef yaptırımlar da pek işe yarıyor görünmüyor. Zorunlu kılınan ve para cezası uygulanan maske konusu kimsenin umurunda değil. Yolda yürüyen insanların yarısından çoğu hiçbir şekilde maske kullanmazken, kullananların oldukça büyük bir kısmı da maskeyi sadece çenelerinde bulundurmak sureti ile hastalıktan korunmak ya da korumak için değil, ceza yememek için göstermelik olarak takıyorlar.

Tamam haklısınız çok sıkıldık, acayip bunaldık, açık havayı özledik, normal hayata dönmek için gün saydık durduk ama bakın işte her şey düzeliyor. Ama bir günde değil. Hem kendinizi hem sevdiklerinizi hem de sağlıklı olan diğer insanları herhangi bir riske karşı koruma sorumluluğunda olduğunuzu unutmayın lütfen. Her şeyi unuttuğumuz gibi bu defa yaşadığımız kayıpları ve dünyaca eve kapandığımız ayları hemen bir çırpıda unutmayın. Bu süreçte biraz daha dikkatli, özenli ve düşünceli olmak zorundayız ki daha fazla üzülmeden ve bunalmadan bu hastalık tamamen çekip gitsin başımızdan.

Siz gerekli önlemleri almayanları örnek alacağınıza, onlara örnek olun ki hep birlikte sağlıklı günlere en kısa zamanda kavuşalım. Hadi biraz daha sabır!

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