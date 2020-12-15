Yeni Dünyanın İlk Yeni Yıl Partisi

Geçen sene bu zamanlarda birileri tam bir yıl sonra böyle bir süreç yaşayacağımızı söyleseydi hiçbirimiz buna kesinlikle inanmaz, söyleyen kişiyi de saçmalamakla suçlardık. Ancak bugün hepimiz ne olduğunu bile anlayamadan geçirdiğimiz bu kocaman yıla hayretle bakıyor ve olan biteni belki de hala anlamaya çalışıyoruz.

Bu yıl dünya toplumu olarak hiç yaşamadığımız bir yeni yıl kutlaması bizleri bekliyor. Bu süreçte öyle tecrübeler edindik ki, sevdiklerimizi göremez, dışarıya çıkamaz, işe gidemez, seyahat edemez daha da kötüsü kaybettiğimiz insanları bile son yolculuklarına uğurlayamaz olduk. Tam bir ara biraz nefes alıyorduk ki sonrası bize maalesef çok daha ağır sonuçlarla döndü. Yani tabiri caizse hevesimiz tam anlamıyla kursağımızda kaldı desem sanırım abartmış olmam.

Bu yeni yıl yeni dünya düzenine girişimizin ilk yeni yılı ve şurası kesin ki hiçbirimiz tahmin ettiğimiz, alıştığımız, düşlediğimiz ya da planladığımız gibi bir kutlama yapamayacağız. İster dünya toplumu olarak başımıza gelen bu durumu kabullenme, anlama ve olanla yetinerek pozitif bir şekilde kutlamaya odaklanmak, isterse de kızgın, negatif, söylenerek ya da öfkelenerek kendimize zehrettiğimiz bir yeni yıl anısı olarak geleceğe taşımaya çalışmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağız.

Tabi aynı zamanda ‘kim ne derse desin biz kimseye belli etmeden bir araya gelir şahane kutlamalar yaparız’ diyen bir kitle de muhakkak olacak. Ama yapmayın. Sevdiklerinizi düşünün, kendinizi düşünün, geleceğinizi düşünün ve olanı kabul edin. Bir yılbaşını da sevdiklerinizi ekranlardan görerek sevgi bağlarınızın kıymetini anlayarak geçirin.

Her yeni yıl yenilikler, yeni umutlar, değişimler, dönüşümler ve yeni anılar olarak hayatlarımıza kazınıyor. Bize düşen düşlemekten, iyilikten, sevgiden, elimizden gelenin en iyisini yapmaktan vazgeçmemek. Kalbinize güvenin, güzel günler düşleyin, mutluluğu seçip umutlara tutunun ki geleceğimiz sağlıklı, umutlu, mutlu, huzurlu ve güzelliklerle dolu olsun. Sağlıkla yepyeni muhteşem bir yıl düşleyelim. Unutmayın, hayat bizim onu düşlediğimiz gibidir.

Sağlıkla…

Bükre İkizer