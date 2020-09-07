Ümitsiz Yaşanır mı?

Beklentide olduğumuz her şey ümit ettiğimiz şeylerin sonuçlarını görme arzusu aslında. Yaşadıklarımızdan memnun olmadığımızda bir şeylerin değişmesini ve güzelleşmesini ümit ettiğimiz gibi, mutlu olduğumuz bir hayatımız olduğunda da bizi mutlu eden her şeyin daha da güzelleşmesini ve farklı yenilikleri ümit etmeye koyuluyoruz. Evet bizi hayatta tutan şey ümit etmek.

Mutlu bir hayat yaşamayı, sağlıklı olmayı, istediğimiz işi yapmayı, iyi insanlarla karşılaşmayı, karşılıklı sevgiyi yaşayacağımız partneri bulmayı, düşlediğimiz evi satın almayı, anne ya da baba olmayı, zengin olmayı, dünyayı gezmeyi… Diliyoruz, dua ediyoruz, niyet ediyoruz, hayal ediyoruz yani aslında ümit ediyoruz. Ama oturduğumuz yerden ümit etmek tek başına yetmiyor. Çalışıyoruz, öğreniyoruz, emek veriyoruz, zaman harcıyoruz, yatırım yapıyoruz ve deneyimlerimizden ders alarak ümit ettiklerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yani sorumluluğu alıyoruz. Elimizden gelen her şeyi ümitlerimiz doğrultusunda yaptıktan sonra da oluruna bırakıyoruz ki başka da bir seçeneğimiz yok.

Hiçbir şey yapmadan, sorumluluk almadan, çalışmadan, emek ve zaman harcamadan, özen göstermeden, sevmeden ve inanmadan sadece ümit etmekle hiçbir şey elde edilmez. Elimizden gelen her şeyi yaptığımıza emin olduğumuz noktada ümitlerimiz asla boşa çıkmaz. Ne istediğimizi bilmek, isteklerimiz için çaba harcamak kadar başka insanların ümitlerini kırmamak, onları incitmemek ve üzmemek De bu sürecin önemli bir parçası.

Karşımızdaki kişiye ümit verip, hiçbir sorumluluğu almadan, çaba harcamadan, özen göstermeden, emek vermeden onu yüz üstü bırakıp her şey mahvolduktan sonra dönmesini ümit etmek boşa beklenti olur. Bizden hiçbir beklentisi olmayan birine durduk yere ümit verip bir bahane ile ortadan kaybolmak, çıkarlarımız doğrultusunda birine yakınlaşıp istediklerimiz olmadığında ya da istediğimizi elde ettiğimizde o kişiyi yüz üstü bırakıp gitmek önümüzü kapatır.

Negatif tabanlı bir süreçten pozitif bir sonuç bekleyemeyiz. Niyetine girdiğimiz, ümit ettiğimiz her şey için çaba harcamak zorundayız. Niyetimizi belli etmeli ve niyetimiz doğrultusunda o yola baş koymalıyız. Kendi ümitlerimizin peşinden koşarken başkalarının ümitlerini ezip geçmemeli, herkese ve her şeye karşı duyarlı olmalıyız. Yaşadıklarımız bizim var oluşumuzun bir yansıması.

Dolayısı ile iyilik, güzellik, mutluluk, sevgi, huzur, saygı ve özenle yaklaştığımız her şeyin bize aynı şekilde yansıyacağını bilerek sorumluluğu almayı öğrenmeliyiz ki ümit etmeye hakkımız olsun. Kuru kuruya ümit etmek, olta olmadan balık tutmaya çalışmaya benzer. Sevgi dolu, vicdanlı, iyi niyetli, özverili ve çalışkan olmak bütün güzellikleri yakalamak için en güzel oltaya sahip olmak demektir. Niyetiniz iyi olsun ki ümitleriniz gerçekleşsin.

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