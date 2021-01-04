Sonunda Derin Bir Nefes Alacağız…

Belki her zamankinden çok daha umut dolu girdik bu yeni dünyanın ilk yeni yılına. Alışkanlıklarımız, farkındalıklarımız, değerlerimiz, hayata bakışımız bir daha geri dönmemecesine değişti. Artık biz aynı biz değiliz. Gelecek ise kesinlikle eskileri yanımızda götüreceğimiz bir tablo olmaktan çıktı.

Bu yılı öncelikle sağlıkla geçirmeyi diledik ve öyle de olacak. Her şey gibi bu günler de çok yakın zamanda geride kalacak. Dünya iyileşmeye ve hayatta kalmaya çalışırken bütün dengeler değişti. Bu değişimin farkında olup, almamız gereken dersleri alarak önümüze bakmanın zamanı şimdi.

Yeni dünyaya uyumlanmaya, elimizden geleni yapmaya, üretmeye ve sevgi ile yaşamaya ne kadar çabuk alışırsak o kadar hızlı toparlanacağız. Yapılan negatif konuşmaları, tartışmaları ve paylaşımları bir kenara bırakıp pozitif konular üretmenin, gündemi değiştirmenin vakti geldi. Kelimelerin sihirli olduğunu hatırlayıp konuştuklarımıza, düşlediklerimizin gerçekleştiğini anımsayıp niyet ettiklerimize ve her şeyin çaba ile olduğunu anlayarak üzerimize düşen sorumluluğu alıp yollara koyulmaya hazırız.

Şöyle bir silkelenip kendimize gelelim. Bedenimize, kıyafetimize, kişisel bakımımıza, duygu ve düşünce durumumuza, insanlara doğaya ve hayvanlara yaklaşımlarımıza çeki düzen verip ayağa kalkalım. Neleri yapamadığımıza değil, neler yapabileceğimize odaklanalım. Dünya ile savaşmaktan vazgeçip barış imzalayalım. 2020’ye el sallayarak veda edip arkamıza bakmadan yeni yıla ışıldayarak merhaba diyelim.