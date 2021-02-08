Şimdi ve Burada

Bu umutsuz, sıkılmış, boş vermiş ve hayattan bıkmış insanların da hayatlarında hep negatif olaylar, durumlar ve sonuçlar olduğunu duyar ve görürsünüz. Bu kısır döngü içine hayatınız bir defa girdi mi, oradan çıkmak adeta imkansızdır ve ölene kadar bile gitme ihtimali olan bir hikaye başlamış olur.

Bu sarmaldan çıkmanın tek yolu anda kalmak ve odaklanmaktır. Bu sürdürülebilir şekilde yapıldığında mucize denen şeyin ta kendisine geçiş anahtarı olmakla birlikte uygulamada yapılması öyle söylemek ya da yazmak kadar kolay bir şey değildir. Ama imkansız da değildir.

Bazı farklı alıştırmalar ile anda kalma çalışmaları yaparak önce bunun nasıl bir şey olduğunu anladığınızda uygulama kısmı daha kolaylaşıp, her denemede süre uzayacaktır. Siz sadece o anda orada olan her şeyi olduğu gibi görmeye, izlemeye, algılamaya ve oldukları gibi kabul etmeye başladığınızda karşınızda aniden beliren ve sadece etrafınızda olup bitene odaklanmaktan başka hiçbir efor sarf etmediğiniz halde kendiliğinden size gelen mucizeleri büyük bir hayret ve şükranla kucaklamanın keyfini çıkartacaksınızdır.

Her konuda olduğu gibi disiplinli ve düzenli bir şekilde bu egzersizi yaptığınızda ruhunuzun nasıl da sakinleştiğini, pozitif ve bereketli her süreç ve sonucun hayatınıza hızla girdiğini gördüğünüzde de isteğiniz ve motivasyonunuz artarak size destek olacaklardır.

Gittiğiniz bir yerde birini beklerken dikkatinizi sadece etrafınızda olup bitene verin. Hiçbir şey düşünmeden yoldan geçen insanları, havanın sıcaklığını ya da soğukluğunu, elinizde tuttuğunuz kahvenin kokusunu, uçan kuşu, batan güneşi ya da ağlayan bir bebeği fark ederek hayatın akışına odaklanın. Derin bir nefes alın ve bu nefesin ciğerlerinizin derinliklerine kadar gidip oradan geri dönüşüne tanık olun. İşinizi yaparken sadece işe, eğlenirken o anda tam olarak eğlenmeye, birini dinlerken aklınızdan geçenlere değil, karşınızdakinin anlattıklarına dikkat kesilin.

Canınız hiçbir şey yapmak istemediğinde gerçekten hiçbir şey yapmamaya, ama bu -hiçbir şey yapmama eylemi-nden pişman olmamaya ve bu eylemi gerçekleştirirken de aklınızdan bir şey geçirmediğinize emin olun. Evet çok kolay değil biliyorum. Ama farklı yollarla bunu yapabilirsiniz. Örneğin hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ve sakince koltukta oturup kahve içiyorsunuz. Klasik bir müzik dinleyip bütün dikkatinizi dinlediğiniz müziğin melodisine, duygusuna, çalan enstrümanlara vererek oturmaya çalışın.

Odaklanma ve anda kalma süreniz uzadıkça, sakinleştiğinizi, daha pozitif ve mutlu bir insana dönüştüğünüzü ve aslında anda mutsuzluk ve üzüntünün olmadığını iç görünüzle anladığınızı fark edeceksiniz. Koşuşturma, söylenme, yakınma ve kaygı dolu hayatınızı bir süreliğine yavaşlatın. Durmanın muhteşem hızına kapılıp mucizelerde kaybolun.