Profil Fotoğrafım Çok Havalı

Birçok kişi profil fotoğraflarını seçerken işlerini, politik görüşlerini, hayat alışkanlıklarını, hobilerini bu fotoğraflarda yansıtmayı tercih ediyor. İş ya da yararlı bir hobilerini paylaşmalarında bir sorun görmemekle birlikte özellikle politika, spor, din gibi kişiye özel olması gereken görüşlerin yanı sıra içki, sigara gibi olumsuz alışkanlıkları da profil fotoğraflarına yansıtmalarını gayet normal görmeleri doğru mu diye sıkça düşünüyorum.

Şahsen bu şekilde belli görüş ya da alışkanlıkların yansıtıldığı fotoğraflardan ben hiç hoşlanmıyorum. İnsanların inançlarının, yeme içme alışkanlıklarının, içki ya da sigara kullanımlarının, fanatikçe destekledikleri grupların, tuttukları spor takımının pat diye karşıma çıkmasını hiç olumlu karşılamıyorum. Kendini ifade etme noktasında zaten çok başarılı olmayan bir dünya toplumu halini almamızın sonucu olan bu kişilik tasviri anlayışının dünyayı olduğundan daha negatif şekilde etkilediğini düşünüyorum.

Herkese günde onlarca ekleme talebi ve mesaj yollanan günümüzde hepimiz öncelikle karşımızdaki kişinin profiline ve tabii ki profil fotoğrafına tıklayarak fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Olduğu yaştan otuz sene önceki halini profil fotoğrafı olarak kullananlar, hiçbir fotoğraf ya da bilgi paylaşmadan ekleme talebine karşılık bekleyenler, çok ağır politik ya da fanatik spor içerikli ithamlarla içlerindeki öfkeyi belli gruplara yansıtma çabasında olanlarla dolu ortalık. Olumlu ya da olumsuz olmasına aldırmaksızın örneğin içki alışkanlıklarını ‘erkek adam olmak’ ya da ‘yetişkin kadın olmak’ gibi algıladıklarından ve hatta bununla gurur duyduklarından ellerindeki bardakla ya da içtikleri sigara ile çekilmiş fotoğraflarını rahatça profil fotoğrafı yapan bu kişilerin çoğu aynı zamanda anne ya da babalar. Evlerinde çocuklarına özellikle bu konularda ciddi öğütler verip, aynı davranışları sergilemeleri durumunda takınacakları sert tutumları ile onları korkuturlarken her yerde rahatça paylaştıkları bu fotoğraflarla onlara yol gösterdiklerinin farkında bile değiller.

Karşımızdaki kişiye kendimizi ifade etmemiz ve birileri hakkında fikir sahibi olmamız açısından profillerde kısa bilgi paylaşımı, günlük hali yansıtan fotoğraf kullanımı ya da yapılan spor ya da hobi ile ilgili bilgilendirmelere tabii ki gerek var. Ancak birbirine negatif mesaj veren, kötü alışkanlıkları yücelten, statü ya da para göstergesi nesneleri ön plana çıkartan, dini görüş belirten, diğer takımı tutan taraftarlara küfür edilen, politik görüşleri uğruna kabalaşan söz, logo ya da slogan içeren fotoğraflar maalesef bu paylaşımları yapan kişilerin kendi değerinin olmadığını dolayısı ile değerli hissetme uğruna farklı yöntemlerle dikkat çekme eğiliminde olduklarını üzücü bir şekilde ortaya koymaktan başka bir işe yaramıyor. Kendiniz olun. Öfkenizden arının. Kendinize değer katacak yatırımlar yapın. Ve lütfen özeliniz size özel kalsın.