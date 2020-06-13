Maske Güzelliği/Yakışıklılığı Gizliyor mu?

Hem yaptığım uzun yürüyüşler hem köpek gezdirmek için yürüyüş haricinde ortalama üç dört defa dışarı çıkışlarım hem de alışveriş için mahallede yürürken gördüğüm insanların maske konusundaki duygu ve düşüncelerini, bu maskeyi takmanın onlara nasıl hissettirdiğini merak ettiğimden, kendi çapımda yaptığım görüş alışverişlerinden anladığım kadarı ile en önemli konu güzelliklerinin ya da yakışıklılıklarının gölgelendiği.

Erkeklerin maske konusunda kadınlara oranla daha negatif olduğu konuşuluyor ama bence kadınlar süslerine çok daha düşkün olduklarından maskeyi tam anlamıyla kullanma konusunda biraz daha hassaslar. Maskeyi taksalar bile çenelerinde tutmayı tercih etme noktasında ciddi bir tutarlılık sergiliyorlar.

Bir kadın olarak bana da anlamlı gelen bu gerekçeye gülümseyerek karşılık verdiğim halde maskem yüzünden büyük ihtimalle gülümsediğimi görememeleri ile sonlanan muhabbetlerimizden çıkarttığım tek konu bu değil tabii ki. Büyükçe bir kesim de hastalık mevzuunun çok abartıldığını, zaten hepimizin bu hastalığı geçireceğini ve hatta büyük ihtimalle geçirmiş olduğumuzu belirtiyorlar. Yani yasal yaptırımlar açısından maske taktıklarını söylüyorlar. Devamlı maske ile nefes almanın ne kadar sağlıklı olduğu da yeterince araştırılmalı diye düşünmekle birlikte, özellikle insanlarla kalabalık yerlerde bulunduğumuzda takılmasının gerekliliği sanırım tartışmaya açık bir konu olmaktan çıktı.

Ancak güzellik ve yakışıklılığı gizleme noktasına gelince, sağlık söz konusu olduğunda biliyorsunuz ki ne güzellik ne yakışıklılık ne nasıl göründüğümüz ne de maske ile rahat edip etmediğimiz gibi kişisel düşüncelerimizin bir önemi kalmıyor. Maske takıyor olmamızın asıl ve en önemli sebebi, olası öksürük hapşırık gibi durumlarda karşımızdaki kişiyi koruma açısından birebir etkileşimde işe yarıyor olması.

Her ne olursa olsun maskemizi yanımızda bulundurmamız ve insanların bulunduğu yerlerde kesinlikle takmamız gerekiyor. Bunu yapmamızın gerekliliğini anlamamız için para cezası uygulanmasına gerek kalmamalı. Normal düşünme yetisine sahip herkesin gayet rahat anlayabileceği ve uygulayabileceği basit bir davranış şekli.

Hayatınızın erkeği ya da kadını ile karşılaştığınızda yüzünüzde maske olmasının ya da olmamasının bir etkisi olmayacağına emin olabilirsiniz. Eğer kaderinizde biri varsa ve hayatınıza girecekse, maskeli maskesiz, makyajlı makyajsız, muhteşem giyindiğiniz ya da günlük kıyafetlerle öylesine takıldığınız anları beklemeksizin, doğal akış içinde kendiliğinden ve olması gerektiği gibi o kişi hayatınıza girecektir.

Dolayısı ile öncelikle size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkalarına yapmayarak, kendinizi ve karşınızdaki insanları koruyarak bu süreci en düzgün şekilde atlatmaya bakın. Maske konusundan çok daha önemli konuları gündemlerimize alma zamanı çoktan geldi.

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