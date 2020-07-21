Kimin Hayatında Ne Kadar Varsınız?

Biliyorsunuz ki bazı insanlar sosyal medya üzerinden paylaşım yapmayı tercih etmiyorlar. Bazıları sadece iş odaklı paylaşımlar yapıyor, bazıları da kendi fotoğraflarının dışında bir şey paylaşmıyorlar. Hesaplarını bu şekilde kullanan insanlara saygı duyulması gerektiğini düşünmekle birlikte, devamlı arkadaşlarını, gittikleri yerleri ve farklı faaliyetleri paylaştıkları ve sizi çok sevdiklerini sıkça dile getirdikleri, görüşmelerinize samimi görünümlü yapmacık bir samimiyetsizlikle gelen ama paylaşımlarında ne gittiğiniz yerden ne de birlikte çekilmiş fotoğraflarınızdan eser bulamadığınız o kişilerin hayatlarında ne kadar var olup olmadığınızı sorgulamanız gerektiği konusuna dikkat çekmek istiyorum. Tabi bir diğer yandan bu önemli bir gösterge mi? Belki çok ta önemli değil ama belki de evet bazı insanlar için oldukça önemli. Kişiye göre farklılık gösteren bir mevzu.

Eğer çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, eşiniz, sevgiliniz, ablanız, abiniz, kardeşiniz, anne ya da babanız sizin dışınızdaki birçok kişi ile rutinde paylaşımlar yapıyor ve bu paylaşımların hemen hemen hiçbirinde kendinizden eser bile bulamıyorsanız orada bir sorun olduğunu görmeye direnmenize gerek yok. Bu davranışları hakkında düşüncelerinizi kendileri ile paylaşmanız halinde -zaten bilinçli olarak böyle bir şey yapmadıklarından- hemen kendilerini savunacakları gibi, konuyu ne kadar da abarttığınızı, saçma sapan konularda tartışma çıkarttığınızı, alınganlık yaptığınızı gayet kendilerinden emin bir şekilde yüzünüze bile söyleyebilecek ancak bilinç dışlarında ya sizi çekemeyen ya da sizden bir şekilde rahatsız olan bu insanların iç dünyalarında bir yeriniz olmadığını açıkça gördüğünüzde üzülmeyin.

Mesela ben kendi öz ablamın ya da canım kadar sevdiğim kuzenimin yaptığı kız kıza paylaşımlarımıza baktığımda hangisinin hayatında gerçekten var olduğumu gayet net görebiliyorum. Gördüklerime artık kırılmıyorum ama kendime yalan da söylemiyorum. Gerçekleri olduğu gibi görebildiğimden durumu kabullenip herkese kendi istediğim mesafede durabiliyorum.

Dört yıldır kız arkadaşı ile birlikte yaşayan yakın bir arkadaşımın, kızın birçok kişi ile dolu eğlenceli ve hareketli onlarca paylaşımında yer almadığını ve dolayısı ile ilişkilerinin mutlak bir sona hızla gittiğini öngörebildiğimi düşünürken, aniden ilişkileri ile ilgili ‘bitti’ haberini alabiliyorum.

Sosyal medya paylaşımlarının ana amacı sevdiklerimizle, sevdiğimiz yerlerde ne de güzel ve şahane zaman geçirdiğimizi, yani mutlu olduğumuz anları tüm detayları ile diğer insanlara göstermek. Tabi iş vs için özel bir sebeplerle kullanılan hesaplardan bahsetmiyorum.

Bazen de çok önemsiz gibi görünen profillerde paylaşılan fotoğraflar bizlere derin ve önemli mesajlar verebiliyorlar. Fiziken ayrıldığımız ancak manevi olarak bırakamadığımız eski eş ya da sevgilimizden, dünyamızdan gönderemediğimiz ancak irtibatta bile olmadığımız arkadaşlıklarımızdan tutun da hayatımızı aynı evde biriyle paylaştığımız halde iç dünyamızda o kişiden eser olmadığını, yemek içmek gezmek gibi faaliyetlerini hepsini yapan ve şahane hayatları olduğunu özellikle vurgulama ihtiyacı olan insanların aslında yapayalnız ve mutsuz olduğunu profillerine baktığımızda görebiliyoruz. Birinin hayatında nerede ve ne kadar olduğumuzu açıkça anlayabileceğimiz birkaç yerden biri olan sosyal medya son zamanların insanları en çok ele vereni. Siz öyle sanmasanız da paylaşımlarınız sizi ele veriyor.. Kimse daha fazla kendini kandırmasın, çünkü bu devirde karşısındakini zaten kandıramıyor! Dışınız içiniz, içiniz dışınız gibi olsun!